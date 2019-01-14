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租地100公頃　屏東鳳梨世家兄弟信心十足

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▲租地100公頃種鳳梨　鳳梨世家兄弟對鳳梨遠景信心十足▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳永清（右）、陳永聖兄弟兩人對鳳梨遠景信心十足。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市23歲陳永清及24歲陳永聖兩兄弟，從阿公時代就栽種鳳梨，他們在長輩協助下在枋寮、佳冬一帶台糖地承租超過100公頃的農地種鳳梨，以外銷為主，也部份供應國內飲料店，兩人年紀輕輕就有雄心想要擴大鳳梨事業。

來自鳳梨世家的兩兄弟，兄陳永聖專科肄業，就投入鳳梨事業，弟陳永清國中畢業即就留在家中幫忙。兩兄弟說，對讀書較沒興趣，不如即早接續家中事業，他們在7、8年前，就開始在鳳梨園工作，利用工作之餘才到夜校上課，也到農改場研習農業技術及新知，陳永清還獲選年紀最輕百大青農的光榮。

兩兄弟的阿公時代就栽種鳳梨，大部分在枋寮及佳冬一帶承租土地，從50公頃到100多公頃，逐年增加，陳永聖負責田間管理，陳永清則協調通路，主要市場以大陸為主，他說，屏東氣候溫和，鳳梨生長條件最佳，每年11月初就陸續外銷到5月中旬，這兩年也接到知名飲料店及超市訂單，外銷都有逐年增加趨勢，最近也在找地擴增，「只要品質好，沒有外銷障礙，而且是供不應求」。

為確保鳳梨安全性，全部100多公頃申請產銷履歷驗證，更符消費者及市場需求，最近也要加入鳳梨保險，更能保障收入，降低風險。

農糧署南區分署長姚志旺表示，他們兩兄弟在鳳梨田一步一腳印的耕耘勤作，延襲長輩的資源，擴大鳳梨產業，虛心學習，在鳳梨版圖上佔有一席之地，相當難得。

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關鍵字：鳳梨,枋寮,佳冬,世家,兄弟

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