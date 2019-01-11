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影／蔣萬安10歲才知身世　老師一句「你爺爺過世」超震撼！

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政治中心／綜合報導

立委蔣萬安被視為國民黨的政治新星，擁有帥氣外型的他，在立法院審查勞基法時一戰成名，成為「站神」，不過蔣家第四代的議題一直圍繞的他，蔣萬安也透露，他一直不知道自己的身世，直到10歲時從老師口中意外得知，他認為，蔣家只是血緣關係，「不屬於自己的標籤旁人貼不上去」。

▲▼國民黨立委蔣萬安。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者徐政璿攝）

蔣萬安表示，小時候都不知道己的身世，雖然有點疑惑但沒有放在心上，直到10歲那年，他三年級的時候蔣經國逝世，他與其他同學下課準備跑到操場玩耍，在走廊上卻被老師攔住，告訴他「你祖父剛過世，應該乖乖待在教室」那一刻讓他很震撼，一直印象深刻。

蔣萬安表示，國中為了參加辯論比賽，到圖書館找資料，看到一本叫做「蔣經國與章亞若」的書籍，其中談了很多父親（蔣孝嚴）與叔叔（章孝慈）的事情，這才將小時候的點點滴滴串在一起，一直到高二，父親才告訴他與姐姐的身世，「心裡也沒有太多起伏」。

蔣萬安認為，他跟別人沒有不一樣，同樣要上課補習、也跟同學玩在一起，身分改變後，生活上並沒有改變，身邊的人也沒有因此改變，甚至不少老同學還是習慣稱呼他為章萬安。他也透露，過去與堂哥蔣友柏等蔣家第4代互動不多，只有在慈湖時見過1、2次，除了打招呼幾乎沒有互動。

蔣萬安表示，2005年他正式認祖歸宗，改姓「蔣」，那時已經是大學畢業，父親蔣孝嚴心情激動，他則是很平和。雖然有不少人貼標籤，蔣家對他來說只是「血的關係」，他相信「屬於我的標籤要撕斯不掉，但是不屬於我的標籤要貼也貼不上去」。

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關鍵字：蔣萬安,蔣經國

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