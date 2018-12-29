陸2019年將發射首支商業航天火箭「捷龍一號」

▲航天科技集團「捷龍一號」。（圖／央視）

大陸中心／綜合報導

大陸航天科技集團規劃，於2019年上半年將發射首支商業航天火箭「捷龍一號」，象徵商業航天加速發展；且重複使用火箭的技術，初步試驗已經完成，預計2至3年內就能實現應用。有別於目前傳統發射任務，商業航天將向社會資本和民企打開大門，通過技術創新來提高火箭研發的水平，實現多樣化發展。

根據《央視》報導，航天科技集團一院中國火箭公司總裁唐亞剛指出，現在「龍系列」共有兩個體系，包括「捷龍」以及「騰龍」兩系。捷龍系列是以「商業固體運載」火箭為主，對發射設施的依賴度較低，且較靈活；騰龍系列是以「液體運載」為主，負載能力較大；若從降低成本的角度來看，一定還是以液體運載為主。

▲航天科技集團一院中國火箭公司總裁唐亞剛。（圖／央視）

「目前已經完成火箭重複使用技術的初步試驗，並在加速後續相關研發工作」，唐亞剛表示，「我們是不同的技術途徑、技術路線都在做」，包括垂直起降、水平起飛等，預計未來2至3年間，可讓這項技術投入實際應用。

唐亞剛說，不同於目前的傳統發射任務，「商業航天將向社會資本和民企打開大門，通過技術創新來進一步提高我國火箭研發的水平」，從而實現多樣化發展，並滿足商業市場的需求。

▼航天科技集團運載火箭技術研究院。（圖／央視）