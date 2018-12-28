中國網信辦整治「網路亂象」　下令關閉3469款各類違法App

▲陸當局整治網路亂象，關閉下架3469款色情、賭博、詐騙、竊資等App。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



大陸中心／綜合報導

中國國家網信協會近期會同相關部門，針對違法、低俗不良手機App亂象集中開展整治清理專案，依法關閉下架3469款涉黃、涉賭、惡意扣費、竊取隱私、誘騙詐騙、違規遊戲、不良學習類App。當局負責人表示，這些違法App傳播隱蔽、性質惡劣、對社會危害大，因此必須「重拳出擊」，維護網友基本利益。

根據新華社報導，中國網信辦公室表示，經民眾檢舉和媒體報導披露，部分不法企業不顧群眾利益、社會道德和青少年成長健康，利用網路社群引誘客戶下載各類違法App，造成移動網路亂象叢生。

中國網信辦指，遭關閉的手機應用程式中，部分直播App散播淫穢表演或色情影視製品，以獲取鉅額打賞；有些交友App販售色情文字圖像；有些影片App宣揚血腥暴力內容博取眼球；有些學習類App向第三方洩漏學生隱私，或是像學生提供性暗示、性誘惑等內容，更有眾多惡意App透過隱蔽執行、欺騙用戶點擊等手段，達到惡意扣費、取得個資、遠端操控、消耗資費、破壞系統等目的。

中國當局已經依法關停並下架「成人約聊」、「兩性私密圈」、「澳門金沙」、「夜色的寂寞」、「全民射水果」等3469款違法違規App。中國網信辦批評，這些違法違規App突破了法律和道德底線，販賣精神毒品，污染網絡空間，危害青少年健康成長，在社會上造成惡劣影響，必須依法從嚴查處。

近日，國家網信辦集體約談28家應用程式商店、社交平台和雲服務企業，對其履行主體責任不力、客觀上為違法違規APP提供接入通道、擴散管道提出警告，要求立即對各自平台進行全面排查，認真開展自查自糾，積極主動參與違法違規APP亂象專項整治行動，清理應用商店，遮罩惡意連結，清查接入服務。

相關負責人表示，國家網信辦對於違法違規App始終保持「零容忍」態度，一經發現，立即查處，絕不姑息。下一步將會加大監督執法力度，將日常管理與專項治理相結合，會同有關部門強化管理環節，壓實網路接入服務商、應用分發平台和社交平台的企業主體責任，切斷違法違規App的傳播鏈，將依法嚴管變成工作常態。