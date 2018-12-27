孫安佐最愛麵線店曝光！　真的沒店名「比聯邦監獄食物還好吃」

記者葉國吏／綜合報導

孫安佐在美國關押260天返台解禁上網，並在YouTube頻道上傳健身影片引發熱議，事隔10天他以「VLOG XX 不專業健身 XX 動漫評論 （上集）」為題，再次發表影片，找來私立康橋國際學校同學Ian一同錄製，還自曝超喜歡吃大腸麵線，而且還比聯邦監獄的東西還好吃，讓網友開始好奇這家店在哪。

▲孫安佐愛吃這家的大腸麵線。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward，下同）

穿著紅色印有動漫角色的上衣，孫安佐在影片一開頭與Ian一起蹲在路邊，介紹這次的影片包含三大部分，分別是動漫評論、健身以及測試一下自己很久沒有測的一樣東西，起身之後馬上跑去買大腸麵線，「因為我剛剛才起來，有夠餓的。我真的很喜歡大腸麵線，老實說。」

孫安佐朋友Ian問「跟聯邦監獄的食物比起來哪個比較好吃」這時孫安佐聽到後瞬間愣住，說「當然比較好吃啊，你在問什麼白痴問題」。最後孫安佐受不了Ian一直發問，直接用手撥開鏡頭說「你先讓我吃麵線嘛～」

▲孫安佐最愛的麵線店曝光。（圖／翻攝Google map）

這家讓孫安佐魂牽夢縈的麵線店就位在新北投中和街上，就如同孫安佐所說的「不知道叫什麼名字」，因為這家店真的沒有店名。老闆娘接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，孫安佐是昨(26)日到店裡吃東西的，她們也不知道孫安佐是誰，只知道有兩個小朋友來，也是今天很多媒體詢問才知道孫安佐曾經到店裡吃過麵線。