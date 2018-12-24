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打工族調查「75％商家違反勞基法」　學生：提升勞檢率！

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▲▼學生勞權團體呼籲，政府應時常對全國大專校院周邊店家進行勞動檢查。(圖／政大勞促會提供)

▲學生勞權團體呼籲，政府應時常對全國大專校院周邊店家進行勞動檢查。（圖／政大勞促會提供，下同）

生活中心／綜合報導

政府預計從2019年1月1日起，將基本時薪調高至每小時150元、基本月薪調整至每月2萬3100元。不過，就在新法即將上路之際，政治大學、台北大學、中原大學及等校學生與勞團揭露，針對校外打工族進行問卷調查，發現274家商家中，就有207家違反勞動法令，違規比例高達75％，呼籲政府提高勞檢率，保護打工族。

政大勞動權益促進會、台北大學識神經社、中原大學灼言社、青年勞動九五聯盟、反教育商品化聯盟、台灣工人先鋒協會等，合作統計今年部分大專校院學生的打工勞動條件，訪問打工族實際面臨的職場慘況，發現在274家商家勞動條件資料裡，有207家違反勞動法令，近7成5都違法。

根據調查結果，其中有44.1％商家沒有提撥勞工退休金，33.15％的國定假日未給雙倍工資，33.21％沒勞保，31.02％無加班費，18.24％違法扣薪，甚至還有11.31％未達基本工資，讓學生打工族淪落在違法黑洞內。

政治大學學生勞動權益促進會代表許意軒指出，在調查結果公布後，甚至有雇主不滿勞動條件被揭露，還在網路留言提告，或直接聯繫店內工讀生，恐嚇威脅等，已對學生造成無比壓力，甚至有人屈服而刪除不利店家的電磁紀錄等證據，重申提醒，勞工申訴或公開待遇，都是言論自由保障。

青年勞動九五聯盟表示，部分店家可能對勞動意識不了解，如遲到扣薪不合比例原則，遲到1、2小時就扣減全天薪資，甚至請店員查帳對帳，有短少就扣薪，但其實沒有證據證明帳務短少是店員導致，就不能隨便扣薪，但打工族學生多弱勢，也會被店家人情施壓，應反思從勞檢稽查來維護學生勞權。

反教育商品化聯盟代表謝毅弘指出，歷年來學生的打工環境大多未獲勞基法保障，其中很大部分在於政府勞檢，而政府2015年勞檢次數4萬9千多次，到2016年提升到6萬7千多次，然而碰上雇主大反彈後，在2017年勞檢次數又大幅下降到4萬出頭，質疑若無勞檢，店家違法情況根本不會改善。

▲▼學生勞權團體呼籲，政府應時常對全國大專校院周邊店家進行勞動檢查。(圖／政大勞促會提供)

▲學生指出，學校周邊違規情形嚴重。

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關鍵字：勞檢,打工,違法,勞基法

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