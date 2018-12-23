「建康男孩」西北好蚤節募1萬700元捐公益　竹市年度暖男暖女出爐

▲準新竹市議員劉康彥（右）和陳建名被支持者稱為「建康男孩」。（圖／主辦單位提供／下同）

地方中心／新竹報導

為鼓勵市民做公益，民進黨新竹市議員當選人陳建名、劉康彥今（23）日上午在北新公園舉辦第一屆「西北好蚤節」跳蚤市集，並募得1萬700元捐贈「新竹市智障福利協進會」，期盼以微薄力量陪伴身障朋友渡過溫馨的聖誕佳節。

周二（25）即將正式就職的陳建名、劉康彥，被支持者稱為「建康男孩」，兩人不僅創意十足，個性更是熱情溫暖。陳建名說，「西北好蚤節」的由來，除了代表各自選區，也象徵「建康男孩」選前選後都很好「找」。

現場總計20組攤位，家庭用品、文具、衣物應有盡有，香山大湖國小五、六年級生，為替「逆風騎乘、超越自我」畢業活動籌款，也到現場販售手作小物；新竹農產運銷公司也加入公益與支持小農行列，提供多箱高麗菜讓民眾持發票免費兌換。

▼有「孩子王」封號的劉康彥和小朋友合照。

▼陳建名和現場民眾合照。

▼新竹市警察局第一分局長蕭惠珠獲得「年度暖女」殊榮，由劉康彥、陳建名頒發獎狀。

劉康彥表示，「西北好蚤節」的另一亮點是表揚年度「暖男、暖女」。首屆暖男、暖女分別由新竹市蔬菜商業同業公會理事長陳聰銘，及新竹市警察局第一分局長蕭惠珠獲得。

陳聰銘理事長近年率領攤商投入參與社會公益，配合新竹市政府「愛心食材」捐贈及社區老人共餐的響應，關懷弱勢不餘遺力。蕭惠珠分局長更是長期堅守崗位，積極維護治安，並擅用溫暖的人格特質關懷同仁，獲得市民極大肯定。

另外，值得一提的是，活動特別邀請到新竹在地音樂才子劉逸達、陳宥達，「雙達」精湛的吉他彈奏技巧與歌聲，不僅讓大小朋友聽得如痴如醉。知名的「貓頭鷹老師」也帶來精彩生動的故事內容，讓大、小朋友們在大樹下共渡幸福的早晨。

▼陳宥達自彈自唱獲得滿堂采。

▼新竹在地音樂才子劉逸達帶來精湛吉他彈奏和歌聲。

▲▼西北好蚤節吸引大小朋友捧場。

▲▼現場活動熱鬧非凡。