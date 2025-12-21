高市早苗要搬家了！　年底前「告別議員宿舍」入住首相公邸

▲日本首相高市早苗即將在年底搬進首相公邸。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗上任即將滿2個月，她21日透過社群平台X宣布，近日將會從東京赤坂的國會議員宿舍搬遷至首相公邸居住，預計年底前完成入住。她強調，就算是歲末年終也不會鬆懈，危機管理是經營國家的關鍵所在。

根據《日本放送協會》報導，高市早苗21日在X宣布自己即將搬入首相公邸的消息，同時也回顧了上任2個月以來的心路歷程與工作狀況。她表示，「自就任以來，因國會議程和外交行程緊湊，時間過得很快，我將應對物價上漲的議題視為最優先，為實現強勁的經濟，並強化外交與國家安全保障而全力以赴。」

她也同時提到，雖然歲末將至，但明年度預算編列工作正進入最後衝刺階段。身為「國家經營者」的責任感，強調即便在過年期間也必須保持警戒。她特別指出，自己將告別「住慣了的議員宿舍」，正式遷入首相公邸執行職務。

高市目前居住的國會議員宿舍距離首相公邸約400公尺，平時需要開車通勤，而首相公邸與官邸相鄰，步行即可抵達，有助於提升緊急狀況下的反應速度。