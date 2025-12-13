橫掃台灣高山茶王三大獎　大茗製茶捐百萬助仁愛鄉弱勢

▲▼大茗製茶捐出百萬助仁愛弱勢，縣長許淑華表達感謝。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

南投縣仁愛鄉農會今（13）天舉辦2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮，手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」一舉拿下「特等獎、頭等獎與頭等一獎」三項大獎，成為本屆最受矚目焦點，大茗並將義賣所得1百萬元捐給仁愛鄉在地社福、教育與急難救助團體，以實際行動回饋孕育茶葉的這片土地。

出席的南投縣長許淑華表示，冬茶採製期間天氣晴朗，有利於茶菁萎凋及發酵，冬茶品質不減反增，而且在冷冽氣候中更孕育出細膩飽滿的茶香，她非常感謝大茗董事長林柏宏將得獎茶義賣所得100萬元，全數捐給仁愛鄉的弱勢家庭、教育團體、部落文化健康站及神鷹搜救隊，感謝慷慨解囊，也推廣南投好茶。

大茗表示，品牌的能量源自仁愛鄉山林的滋養與茶農的匠心，此次能奪下三項大獎，是茶農、製茶師與品牌共同努力的成果，希望透過義賣回饋孕育這塊土地，讓高山茶的美好能延伸成為更多的正向力量。

南投仁愛鄉是台灣高山茶最具代表性的產地之一，海拔高、雲霧終年繚繞以及獨特的地形與日夜溫差，使冬茶茶菁質地更加厚實；以茶湯清甜透亮、香氣細緻綿延，喉韻悠長著稱。因冬茶產量本身稀少，加上評鑑採嚴格審查制度，更凸顯本屆得獎茶品的非凡品質。