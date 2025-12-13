　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

橫掃台灣高山茶王三大獎　大茗製茶捐百萬助仁愛鄉弱勢

▲▼大茗製茶橫掃台灣高山茶王三大獎，捐出百萬助仁愛弱勢，縣長許淑華表達感謝。（圖／民眾提供，下同）

▲▼大茗製茶捐出百萬助仁愛弱勢，縣長許淑華表達感謝。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

南投縣仁愛鄉農會今（13）天舉辦2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮，手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」一舉拿下「特等獎、頭等獎與頭等一獎」三項大獎，成為本屆最受矚目焦點，大茗並將義賣所得1百萬元捐給仁愛鄉在地社福、教育與急難救助團體，以實際行動回饋孕育茶葉的這片土地。

出席的南投縣長許淑華表示，冬茶採製期間天氣晴朗，有利於茶菁萎凋及發酵，冬茶品質不減反增，而且在冷冽氣候中更孕育出細膩飽滿的茶香，她非常感謝大茗董事長林柏宏將得獎茶義賣所得100萬元，全數捐給仁愛鄉的弱勢家庭、教育團體、部落文化健康站及神鷹搜救隊，感謝慷慨解囊，也推廣南投好茶。

▲▼大茗製茶橫掃台灣高山茶王三大獎，捐出百萬助仁愛弱勢，縣長許淑華表達感謝。（圖／民眾提供，下同）

大茗表示，品牌的能量源自仁愛鄉山林的滋養與茶農的匠心，此次能奪下三項大獎，是茶農、製茶師與品牌共同努力的成果，希望透過義賣回饋孕育這塊土地，讓高山茶的美好能延伸成為更多的正向力量。

南投仁愛鄉是台灣高山茶最具代表性的產地之一，海拔高、雲霧終年繚繞以及獨特的地形與日夜溫差，使冬茶茶菁質地更加厚實；以茶湯清甜透亮、香氣細緻綿延，喉韻悠長著稱。因冬茶產量本身稀少，加上評鑑採嚴格審查制度，更凸顯本屆得獎茶品的非凡品質。

▲▼大茗製茶橫掃台灣高山茶王三大獎，捐出百萬助仁愛弱勢，縣長許淑華表達感謝。（圖／民眾提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理
「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線
屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了！
快訊／女騎士噴飛墜谷死亡！
快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理

詐團超大膽上門收錢！她買貨轉賣想賺差價　哥機警報案保她25萬

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

橫掃台灣高山茶王三大獎　大茗製茶捐百萬助仁愛鄉弱勢

快訊／撞霧台2號橋拋飛溪谷　女騎士送醫急救不治

台中神棍誆「嘿咻改命」15年性侵5女58次　二審加重判刑16年

北市師大路民宅起火！倉庫家具雜物燃燒冒煙　消防破門灌救

快訊／撞霧台2號橋拋飛溪谷！女騎士救上來了　已無呼吸心跳

早餐妹煮奶茶「碰1聲」機車被撞倒　竟是白色賓士肇事還落跑

獨／廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理

詐團超大膽上門收錢！她買貨轉賣想賺差價　哥機警報案保她25萬

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

橫掃台灣高山茶王三大獎　大茗製茶捐百萬助仁愛鄉弱勢

快訊／撞霧台2號橋拋飛溪谷　女騎士送醫急救不治

台中神棍誆「嘿咻改命」15年性侵5女58次　二審加重判刑16年

北市師大路民宅起火！倉庫家具雜物燃燒冒煙　消防破門灌救

快訊／撞霧台2號橋拋飛溪谷！女騎士救上來了　已無呼吸心跳

早餐妹煮奶茶「碰1聲」機車被撞倒　竟是白色賓士肇事還落跑

獨／廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理

「妳能在黑暗中找到我」James Alyn暖哭歌迷　新歌藏台北彩蛋：在國國家寫的

《九重紫》陸劇男神脫衣露精壯胸肌！一早「穿暴汗衣」敷面膜跑步

《摩登大聖》男星過世！　「倒臥自家公寓」享壽60歲

陸劇男神拍片有職災…羞曝「啃4隻豬腳」　全場傻眼：肉眼可見變胖

新北耶誕城糜先生要粉絲「把手借給我」　部分粉絲忙撐傘來不搖棒

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕！3000冊書免費看、樹洞孩子最愛

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

詐團超大膽上門收錢！她買貨轉賣想賺差價　哥機警報案保她25萬

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

社會熱門新聞

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

情侶檔鐵軌中間吵架　險被輾死畫面曝

即／高雄女社區大樓墜樓慘死！紅磚道遺留血漬

憲兵勒死女友2度性侵屍體　無期徒刑定讞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

彰化長輩「短短8分鐘收8罰單」！警方說話了

95加成柴油　加油站和員工要賠26萬

全台最兇虎爺失竊！廖大乙示警嚴重後果

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

更多熱門

相關新聞

仁愛警分局公布雪季交通疏導及管制措施

仁愛警分局公布雪季交通疏導及管制措施

時序進入冬季，受強烈冷氣團影響，高海拔地區氣溫明顯下降；仁愛警分局提醒，山區道路特別是在臺14甲線水晶宮路段， 容易因地形關係及日照短等因素，造成路面低溫結冰(霜)情形，前往武嶺、合歡山等高山地區的用路人務必注意以下事項。

都達國小新校舍暨跑道球場整建落成

都達國小新校舍暨跑道球場整建落成

7山友登小出山迷路　警消摸黑搜尋全員獲救

7山友登小出山迷路　警消摸黑搜尋全員獲救

仁愛國中安心就學交通車啟用

仁愛國中安心就學交通車啟用

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

關鍵字：

高山茶王大茗製茶仁愛鄉

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面