深化國際合作！法務部與英國聯手...遺送第3名英籍受刑人返國續刑

▲英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、移民署、調查局等機關單位人員合照 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台英跨國移交再添一例！法務部宣布再度成功完成我國與英國間的跨國受刑人移交作業，1名在台服刑的英籍受刑人於昨（8）日上午由英國警官戒護接回，返國續執行剩餘刑期。這是台英於2016年簽署受刑人移交協議後，第3名返英服刑的英籍受刑人。

法務部表示，本件移交最初由「英國在台辦事處」於今年2月透過外交部向台方提出，經跨國移交受刑人審議小組審查後，在10月23日作成同意決議。為確保交接程序萬無一失，法務部期間多次召開跨部會會議，與英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、外交部、移民署、調查局、矯正署、桃園地檢署及桃園女子監獄等單位密切合作，規劃移交地點、戒護措施與執行細節。

法務部指出，移交制度除有利受刑人返國後由家屬就近探視，也有助於回到熟悉的語言與社會環境，有利心理穩定與重返社會，達到刑罰「特別預防」目的。同時，也兼顧台灣司法主權及國際合作責任。

台英受刑人移交協議於2016年4月簽署後，雙方已有穩定合作。除英國外，我國也與德國、丹麥、波蘭、瑞士等歐洲國家簽署相關協議，迄今已順利完成移交，德籍7人、英籍3人、丹麥籍1人、波蘭籍1人、瑞士籍1人。

法務部強調，將持續深化與各民主法治國家的司法合作，在落實司法正義的同時，也兼顧人道關懷，確保跨國受刑人移交程序順暢且安全。