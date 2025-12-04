年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院司法委員會今（4日）將針對攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」進行協商。過程中，藍白吵成一團，最終協商無共識，由於1個月的協商冷凍期將屆，最快在12月12日就可在院會表決、完成三讀。對此，行政院長卓榮泰下午出席活動被問及此事時說，「再加油，再加油，一切都很困難」。

國民黨立委、司法委員會召委翁曉玲今表示，停砍公教退休金法案是國民黨本會期的第一優先法案，攸關廣大現職和退職公教人員的權益和生計問題，她擔任本會期司委會召委，更是絲毫不敢有任何懈怠 ，絕對全力以赴，與本黨團力拼修法三讀通過，捍衛軍公教尊嚴與權益，KMT說到做到。

翁曉玲指出，上會期「公務人員退休撫卹法」的修法程序先起跑，本會期她接手召委後，加速教師退休金停砍修法程序。首先在10月23日召開「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修法公聽會，邀請各界專家學者表達正反不同的意見，焦點包括所得替代率、退休金調整與教育現場教師年齡老化等議題，提供修法的參考。

接著，在11月5日與6日，她在司委會排案審查相關修法草案的版本，將停砍公教年金相關修法草案送出委員會，並於11月11日交付協商。翁曉玲指出，啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。