政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

▲▼行政院長卓榮泰25日赴立法院接受質詢前接受媒體聯訪，秘書張張惇涵、發言人李慧芝陪同。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院司法委員會今（4日）將針對攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」進行協商。過程中，藍白吵成一團，最終協商無共識，由於1個月的協商冷凍期將屆，最快在12月12日就可在院會表決、完成三讀。對此，行政院長卓榮泰下午出席活動被問及此事時說，「再加油，再加油，一切都很困難」。

國民黨立委、司法委員會召委翁曉玲今表示，停砍公教退休金法案是國民黨本會期的第一優先法案，攸關廣大現職和退職公教人員的權益和生計問題，她擔任本會期司委會召委，更是絲毫不敢有任何懈怠 ，絕對全力以赴，與本黨團力拼修法三讀通過，捍衛軍公教尊嚴與權益，KMT說到做到。

翁曉玲指出，上會期「公務人員退休撫卹法」的修法程序先起跑，本會期她接手召委後，加速教師退休金停砍修法程序。首先在10月23日召開「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修法公聽會，邀請各界專家學者表達正反不同的意見，焦點包括所得替代率、退休金調整與教育現場教師年齡老化等議題，提供修法的參考。

接著，在11月5日與6日，她在司委會排案審查相關修法草案的版本，將停砍公教年金相關修法草案送出委員會，並於11月11日交付協商。翁曉玲指出，啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。

槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

財劃法不好就沒好的總預算　政院喊話立院：審視覆議理由排審院版

財劃法不好就沒好的總預算　政院喊話立院：審視覆議理由排審院版

行政院提出的院版財劃法、115年度總預算案、軍購特別條例等，全部卡在立法院未付委，在野黨想推的法案則一路順暢推動，外界認為行政院應加強論述，或是採拉高政治對立的手段回擊在野黨。對此，行政院發言人李慧芝今（4日）說，總預算就是按照《財劃法》編製，總預算每一分錢都跟民眾息息相關，如果《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，呼籲立法院儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的《財劃法》。

若財劃法覆議案遭否決　行政院：採合乎憲法的救濟手段

若財劃法覆議案遭否決　行政院：採合乎憲法的救濟手段

總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

台灣幫美訓練勞工？　行政院：企業赴美營運訓練當地勞工很自然

台灣幫美訓練勞工？　行政院：企業赴美營運訓練當地勞工很自然

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

行政院卓榮泰

