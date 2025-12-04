　
社會 社會焦點 保障人權

獨／32元電鍋案好心人站出來！願出律師費挺上訴　憨厚大哥婉拒

▲▼ 。（圖／AI製）

▲32元電鍋案宣判後，讓善心人士願挺出二審律師費，黃大哥仍謙遜婉拒。（圖／AI製）

記者黃宥寧／台北報導

「32元電鍋案」因情輕法重引發熱議，也喚醒許多沉默的善意。據網紅「黑心律師」楊律師轉述，已有2名不具名民眾願替黃大哥承擔二審約6位數律師費，只盼他獲得更公平辯護。聽到有人願意相助，他透過隊上長官回覆：「暫不考慮，謝謝大家。」樸實的一句話，藏著不願麻煩他人的善良，也讓人看見社會仍有溫暖流動。

據網紅「黑心律師」楊律師透露，近日陸續有民眾主動找上他，詢問如何協助黃大哥。其中更有不具名的善心人士表示，願意合力承擔二審約6位數的律師費，只希望黃大哥能獲得更充分的辯護，不要因為經濟壓力放棄上訴權利。

楊律師坦言，提出協助的這些人與黃大哥並無任何交集，只是在看到判決後感到心裡難受，「覺得不能讓他一個人扛」，因此主動站出來，希望能替他擋下一些風雨。

對於突如其來的援助，黃大哥得知後透過隊上長官回覆：「暫時不考慮，真的謝謝大家。」簡短的幾個字，語氣裡有驚訝，也有深深的感激，更藏著他一貫的不願麻煩他人的善良與謙卑。這份回應，讓許多關心此案的人更加心疼，因為正是這樣的老實與善意，才讓他陷入今日的困境。

今年62歲的他，從26歲加入清潔隊至今已整整36年。每天從新莊騎車到北投，來回數10公里，風雨照常；只有下大雨才會換開貨車，只因「貨車比較耗油，油錢要200塊」。這些年，他維持城市整潔，也默默照顧弱勢長輩，甚至會自掏腰包買米送給「艱苦人」，從不署名、不求回報。

面對被告、被起訴、甚至面臨牢獄風險，他不怨一句話，只淡淡地說：「我不是拿去賣，也不是偷的，就是送人嘛。」說著又露出那個憨厚的笑容：「可能我太好心了啦。」一審宣判前，他壓力大到常常睡不好，既怕影響隊上，也怕家人擔心。談到最感謝的人，他毫不猶豫提到太太，事情爆發後，太太沒有責怪他，只輕輕說：「遇到了就面對，沒關係。」這句再平凡不過的話，卻成了他撐過最難熬時刻的力量。

電鍋案讓許多人質疑制度，也讓更多民眾在第一時間心疼這位做了半輩子好事、卻意外跌進法律縫隙的清潔隊員。有人打抱不平，更有人直接願意承擔高達6位數的律師費。這些善意像水一樣，從四面八方流向這位從不替自己張羅的老實人。如果這個社會需要有人被扶一把，那一定是他。

至於檢方是否會上訴，仍須待收到完整書面判決後再研議，全案是否進入二審仍待後續發展。

每日新聞精選

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
