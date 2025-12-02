士林分署「123拍賣」成交175萬　北投透天成最大亮點

▲士林分署拍定北市南港區及士林區3筆土地，共以66萬餘元拍定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

小龍年尾聲買氣衝起來！法務部行政執行署士林分署2日舉辦年終「123聯合拍賣會」，現場熱鬧到像小型市集，超過30名民眾到場搶標，從土地、汽車到股票通通有人出手，最後一口氣拍出175萬餘元，替國庫補上實打實的收入。

士林分署表示，本次拍賣成績相當亮眼。最受關注的3筆土地—南港區大豐段、士林區富安段和福順段—合計以66萬餘元拍定；另外2部2018、2019年出廠的汽(貨)車，加上陽信銀行、朗斯公司股票及部分女裝，也接連找到新買家，總額累計109萬餘元。

▲士林分署拍賣2019年出廠福特車輛，以22.2萬元順利拍定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

現場還有一件「詢問度爆高」的重頭戲，北投區溫泉路的一棟三層透天厝。該物件緊鄰新北投捷運站、北投國中與北投公園，不但學區宅又是捷運宅，底價高達6232萬元，吸引不少人打探，不過因為是第二次拍賣，多數人仍選擇觀望，最後無人喊價、未能拍定。

士林分署提醒，拍賣不是每次都能遇到「天菜物件」，但每月第1週星期二下午3時都會固定舉辦「123聯合拍賣」，標的從不動產到生活用品都有機會出現。有興趣的民眾不妨密切關注官網與臉書，搞不好下一個撿到好物的就是自己。

更多資訊可上士林分署官網查詢：

http://www.sly.moj.gov.tw