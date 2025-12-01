　
國際

高顏值＋高學歷　「最帥英國王室成員」氣勢堪比當年威廉

29歲的亞歷山大查爾斯奧格威被封為「最帥的英國王室成員」。（翻攝X@Moonlig04643810／X@aimee_daisies）

29歲的亞歷山大查爾斯奧格威被封為「最帥的英國王室成員」。（翻攝X@Moonlig04643810／X@aimee_daisies）

圖文／鏡週刊

英國王室向來話題十足，29歲的新生代貴族亞歷山大查爾斯奧格威（Alexander Charles Ogilvy）不僅被封為「低調的最帥王室成員」，顏值、學歷與軍旅背景兼具，更可能在明年正式跨入公開視野，被視為氣勢能與當年威廉王子（Prince William）比肩的新焦點。

低調王室新星為何突然爆紅？　跟已故女王有親戚關係？

根據英國《每日郵報》專欄編輯理查伊登（Richard Eden）報導，出生於1996年的亞歷山大上月悄悄度過29歲生日。今年8月他從英國皇家桑德赫斯特軍校（Royal Military Academy of Sandhurst）畢業後，已加入英國最具榮耀的近衛騎兵團，有望在明年的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour）中亮相，首次站在全英觀眾面前。

亞歷山大在軍校結業典禮上的英姿曝光後，瞬間掀起網路討論，粉絲更封他是「英國最搶手的黃金單身漢」。他所屬的藍軍與皇家騎兵團（Blues and Royals）是威廉王子與哈利王子（Prince Harry）早年服役的單位，是王室中象徵地位最高的軍種之一。

亞歷山大外型亮眼。（翻攝臉書）

亞歷山大外型亮眼。（翻攝臉書）

 亞歷山大和祖母亞歷山德拉公主。（翻攝IG）

亞歷山大和祖母亞歷山德拉公主。（圖／翻攝IG）

 亞歷山大在軍校結業典禮上與父母合影。（翻攝IG）

亞歷山大在軍校結業典禮上與父母合影。（圖／翻攝IG）

亞歷山大的背景同樣亮眼，他是已故女王伊莉莎白二世的堂妹、亞歷山德拉公主（Princess Alexandra）的外孫，父母為詹姆士奧格威（James Ogilvy）與茱莉亞（Julia Ogilvy）。他位列王位繼承第60順位，但長年保持低調，Instagram也設為私人帳號。

除了高顏值，他的學歷也受矚目，他以A*與A的成績畢業於愛丁堡私校 Merchiston Castle School，之後赴美就讀布朗大學，主修電腦科學與經濟雙學位。畢業後曾在紐約知名數位身份驗證公司任職。在進入軍校前，他也曾到澳洲雪梨的Scots College度過Gap Year，指導橄欖球並協助原住民教育計畫，被形容「體貼又鼓舞人心」。

曾交往甘迺迪後代？　姊姊出賣帥照慶生

弗洛拉貼出結婚時與弟弟的合照，祝他生日快樂。（翻攝IG）

弗洛拉貼出結婚時與弟弟的合照,祝他生日快樂。（圖／翻攝IG）

亞歷山大和姊姊弗洛拉。（翻攝IG）

亞歷山大和姊姊弗洛拉。（圖／翻攝IG）

據悉，他也相當有幽默感，當伊登請他用3個詞形容自己時，他回覆：「詐騙的、不安全感的、男人。」之後又笑稱，自己工作以外最喜歡的嗜好是「練習英式口音」。

亞歷山大平時鮮少公開露面，但他的姊姊、名媛兼歷史學者弗洛拉維斯特伯格（Flora Vesterberg）曾在社群曬出兩人合照，包括今年11月替弟弟慶生的照片。她曾在他擔任婚禮伴郎的照片下寫道：「為我親愛的弟弟感到驕傲，這一年你真的很了不起。」

亞歷山大在大學時期曾與美國前紐約州州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）與凱莉甘迺迪（Kerry Kennedy）的女兒麥凱拉（Michaela Kennedy-Cuomo）交往，兩人還曾一起走上紅毯，但1年後和平分手。之後他短暫與名媛伊莎貝拉夏洛塔波比烏斯（Isabella Charlotta Poppius）傳出緋聞，目前被認為是單身。


