棄嬰藏包藏屋下「巨蜥拖出啃屍」　19歲母供稱不知自己懷孕



▲泰國北欖府一處民宅下方發現女嬰遺體，現場巨蜥拖出背包啃咬，導致棄嬰案曝光，震驚當地居民。（示意圖／Pixabay）

泰國發生一起震驚社會的棄嬰案件。根據當地警方說法，北欖府帕拉薩莫剛區一處民宅下方日前被居民發現，有巨蜥正啃食一具嬰兒遺體，警方到場後證實死者為女嬰，並在屋下發現一只紅色側背包與內裝的大石塊，研判有人將遺體放入包內棄置，再以石塊壓住。

警方追查後，於11月28日傍晚在拉瑪四世路一帶某私人企業尋獲涉案女子，為19歲的「薇薇」，籍貫巴吞他尼府，隨即帶回偵訊。女子供稱自己在公司擔任清潔人員，並辯稱不知已懷孕，平時月事大致正常，也未出現明顯胎動。

她表示，事發於25日至26日間某晚，下班返家後入浴時不慎滑倒，臀部著地、頭部碰撞牆面，隨後出血並在浴室內產下嬰兒。因驚慌失措且擔心家人知情，便以剪刀剪斷臍帶、清理血跡，隨後將嬰兒遺體置入背包，並取屋旁石塊放入其內，從後門將背包塞入屋下縫隙，假裝若無其事。

事件最終因巨蜥將背包拖出而曝光，警方循線查獲涉案人。初步偵訊後，警方暫將其釋回，但已送法醫機構進行解剖，預計不超過45日完成鑑定，以釐清死因是否與母親行為有關；待報告出爐，將再傳喚到案說明並研議是否依法究責。



▲19歲女子薇薇遭警方拘提到案，聲稱不知懷孕並臨盆時滑倒產子。（圖／翻攝自X，@KhaosodOnline）

