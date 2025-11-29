台中婦搶換物調券找不到新車「回家會被罵死」　警2分鐘找到

▲▼一名婦人市場搶換物調券，卻忘機芯買機車停喇而，直跺腳說回去被罵死，事實東勢警長皆同員警宣導反詐騙，2分鐘就幫忙尋回機車。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中東勢一名婦人今（29）日上午在市場搶換物調券後，忘記新買的機車停在哪兒了，著急的急跺腳「回去會被罵死啦」適時東勢警分局長蘇玉坪率領偵查隊副隊長黃介政、小隊長詹捷州、警員陳雅雯及東勢派出所副所長洪偉倫、警員王志堯、羅婉慈等人，前往東勢公有零售市場發放物調卷現場進行安全維護及反詐騙宣導，立即協助她順利找到車子。

發現市場入口處發現一名婦人神情慌張、急得直跺腳，一見到警方便焦急表示：「我新買的機車不見了！回家會被罵死啦！」話才說完，整個人因過度緊張而癱軟坐地。

同仁立即上前安撫其情緒，詢問相關機車特徵及可能放置位置，同時分頭協助尋找。不到兩分鐘，便於市場附近民宅處尋獲該部機車，警方立即帶著婦人前往領回。婦人見愛車失而復得，開心得合不攏嘴，連聲向警方道謝。

經了解，該名婦人是為了要排隊兌換「2025物調券第二波發放」，一早便到東勢公有市場排隊，兌換完畢後離去時忘記停放位置。東勢分局呼籲，民眾前往市場或人潮眾多地區，可留意明顯地標、拍照記錄停車位至，避免因一時忘記而引發驚慌。警方也持續秉持為民服務精神，主動提供協助，維護民眾安全。