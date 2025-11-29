　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦投資花崗岩險被騙30萬　詐團英文超破拼錯「 English」露餡

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名65歲陳姓婦人透過交友軟體認識外籍男子，最近向她表示可以代為投資印度花崗岩賺取轉手差價，被害人不疑有他，打算滙30餘萬元委託他代購花崗岩，行員查覺異狀通報警方，員警經過同意查看被害人手機內的聊天內容，又查看對方傳來的發票，發現對方英文文法錯誤，連「 English」都拼錯了，員警立即指出其中的謬誤，陳女才恍然大悟，放棄匯款，保住辛苦錢。

▲陳姓女子欲匯款委託外籍人士購買花岡岩賺差價。（圖／桃園警分局提供）

▲陳姓女子欲匯款委託外籍人士購買花崗岩賺差價。（圖／桃園警分局提供）

▲員警點出對方傳來的發票，發現對方英文文法錯誤，連「 English」的單字都拼錯了，一舉戳破騙局。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警員陳亭如點出對方傳來的發票，發現對方英文文法錯誤，連「 English」拼錯為「 Englush」，一舉戳破騙局。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警員陳亭如點出對方傳來的發票，發現對方英文文法錯誤，連「 English」拼錯為「 Englush」，一舉戳破騙局。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所28日接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導。巡佐陳嘉文及警員陳亭如立即趕抵現場，經瞭解陳姓女子透過交友網站，認識自稱在公益團體服務的外籍男子，對方表示熟悉國際事務，經常以英文向其噓寒問暖，最近向她表示可以代為投資印度花崗岩賺取轉手差價，被害人不疑有他，委託對方購買30餘萬元的花崗岩，對方馬上辦理並傳來發票，請她先匯出訂金10萬元。

員警經過同意查看被害人手機內的聊天內容，又查看對方傳來的發票，英語能力甚佳的女警陳亭如，一眼就看出對方文法不對、拚字錯誤，連English都拼成Englush，立即指出其中的謬誤，勸導被害人對方根本不是外籍人士，就是一個英文蹩腳的詐騙嫌犯，陳女士才恍然大悟，此時其家人匆忙來電要阻止匯款，她跟家人解釋經員警及行員說明勸導已決定放棄匯款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
身價逾百億！　吊車大王曝「女婿條件」
獨／21歲海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝
李多慧遭賴帳！業者挨告　「代言價碼」意外曝
獨／高雄奪命車禍！23歲女被撞死　瞬間畫面曝
重機網美遭輾斃！　最後PO文竟成死亡預言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

通緝女闖紅燈辯「眼睛割到看不清線」　瞎嗆：我認識林志穎！

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

獨／高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

男開車險撞人！街頭吵架「口齒不清還飄怪味」　毒駕露餡被逮

「繞加油站空地轉彎」挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

26年前天母械鬥殺人...逃亡印尼躲14年　通緝犯押解回國服刑11年

北捷景美站前車禍！小黃自撞行人庇護島　「四輪朝天」翻肚畫面曝

台南清晨車禍！營小客車與特斯拉碰撞　衝入店家再撞柱子釀3傷

快訊／國1北216K員林路段4車連環撞　回堵2公里1人送醫

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

獨／高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

通緝女闖紅燈辯「眼睛割到看不清線」　瞎嗆：我認識林志穎！

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

獨／高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

男開車險撞人！街頭吵架「口齒不清還飄怪味」　毒駕露餡被逮

「繞加油站空地轉彎」挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

26年前天母械鬥殺人...逃亡印尼躲14年　通緝犯押解回國服刑11年

北捷景美站前車禍！小黃自撞行人庇護島　「四輪朝天」翻肚畫面曝

台南清晨車禍！營小客車與特斯拉碰撞　衝入店家再撞柱子釀3傷

快訊／國1北216K員林路段4車連環撞　回堵2公里1人送醫

第32屆關懷盃花蓮開打　林智勝重新接任理事長喊「責任大於榮耀」

花蓮明利村長橋排水清疏完成　清出土方2.5萬立方米

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

紐時：川普與馬杜洛「上周通話」　討論會晤可能性

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

沈娜娜16年老粉魂大爆發！　頂級AV女優飛韓砸六萬追SJ

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！　暗黑內幕：在台涉3罪被通緝

兩波變天「明4地溼答答」　下周連4天降溫又多雨

【把自己賣掉？】鑽好市多貨架「露乳拍照」 網黃2人組：一時興起

社會熱門新聞

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

國道行駛到一半　前車突然掉出一個人

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

高雄4男持刀傷人　2男遭刺胸地留血跡

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

桃園某國中生墜樓！一度失去呼吸心跳　導師曝在校表現

更多熱門

相關新聞

台版金智秀詐158億！全台最大假出金首腦判刑24年

台版金智秀詐158億！全台最大假出金首腦判刑24年

因美貌被稱為「台版金智秀」的歐俞彤，被控與吳姓黑幫男友經營美樂公司，扮演洗錢水房，號稱全台最大假出金詐騙集團，以假出金為餌，引誘被害人持續受騙出錢，1年內坑害逾5000人、詐騙高達158億餘元，全案共80人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，歐女身為首腦被求刑25年，台北地院快速審理7個月，今（21日）判決歐女24年徒刑，可上訴。

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

Joeman涉持大麻拍反毒片抵勞務　授權新北檢播放

Joeman涉持大麻拍反毒片抵勞務　授權新北檢播放

詐團車手亂咬共犯最美發言人助理躺槍

詐團車手亂咬共犯最美發言人助理躺槍

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

關鍵字：

詐團蹩腳英語拼錯

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面