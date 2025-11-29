婦投資花崗岩險被騙30萬　詐團英文超破拼錯「 English」露餡

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名65歲陳姓婦人透過交友軟體認識外籍男子，最近向她表示可以代為投資印度花崗岩賺取轉手差價，被害人不疑有他，打算滙30餘萬元委託他代購花崗岩，行員查覺異狀通報警方，員警經過同意查看被害人手機內的聊天內容，又查看對方傳來的發票，發現對方英文文法錯誤，連「 English」都拼錯了，員警立即指出其中的謬誤，陳女才恍然大悟，放棄匯款，保住辛苦錢。

▲陳姓女子欲匯款委託外籍人士購買花崗岩賺差價。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警員陳亭如點出對方傳來的發票，發現對方英文文法錯誤，連「 English」拼錯為「 Englush」，一舉戳破騙局。（圖／桃園警分局提供）





桃園警察分局大樹派出所28日接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導。巡佐陳嘉文及警員陳亭如立即趕抵現場，經瞭解陳姓女子透過交友網站，認識自稱在公益團體服務的外籍男子，對方表示熟悉國際事務，經常以英文向其噓寒問暖，最近向她表示可以代為投資印度花崗岩賺取轉手差價，被害人不疑有他，委託對方購買30餘萬元的花崗岩，對方馬上辦理並傳來發票，請她先匯出訂金10萬元。

員警經過同意查看被害人手機內的聊天內容，又查看對方傳來的發票，英語能力甚佳的女警陳亭如，一眼就看出對方文法不對、拚字錯誤，連English都拼成Englush，立即指出其中的謬誤，勸導被害人對方根本不是外籍人士，就是一個英文蹩腳的詐騙嫌犯，陳女士才恍然大悟，此時其家人匆忙來電要阻止匯款，她跟家人解釋經員警及行員說明勸導已決定放棄匯款。