社會 社會焦點 保障人權

BMW男欠債被釣出　怒踩油門輾人拖30米！辯「只想逃」判7年

▲▼高雄大街發生流血衝突 。（圖／記者吳世龍攝）

▲田姓男子開車衝撞當鋪人員。（資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名田姓男子向當鋪借15萬元後落跑避不見面，當鋪業者惱火，竟派女員工假扮「網路妹」釣出債主。田男開著BMW赴約，一見現場滿是當鋪人員，驚覺中計，竟狂踩油門衝撞逃逸，不但把袁姓員工撞倒，還活生生從他身上輾過、拖行30多公尺！袁男慘被卡在車底來回輾壓，差點命喪輪下。法官認為田男具有「殺人不確定故意」，依殺人未遂罪重判7年。

判決指出，田男先前以大型重機作抵押向當鋪借15萬元，不料第一期就賴帳，之後神隱不見。業者氣炸，竟要女員工扮成網路妹，與田男聊天、撒嬌約會，企圖把他從老巢引出來解決債務。

去年6月5日下午，田男真的上當，開著BMW前往三民區一間連鎖超市前赴約。原本準備見「正咩」，卻一到現場就看見袁姓、陳姓等當鋪員工在旁埋伏，他立刻心生警覺，連車都沒下就急忙掉頭要跑。

▲20歲田男疑似遭當鋪追債，竟衝撞債主並拖行至少30公尺。（圖／記者吳世龍攝）

▲20歲田男疑似遭當鋪追債，竟衝撞債主並拖行至少30公尺。（資料照／記者吳世龍攝）

袁、陳兩人見田男欲落跑，立刻衝上前欲攔車，沒想到田男不但不停車，還猛踩油門，直接把袁男撞倒，車輪將他整個捲入車底，沿路拖行30多公尺。

更離譜的是，田男明知道底下卡著「人」，竟不願停車，反而前後來回倒車、前進，想把「異物」擺脫。袁男被活生生夾在底盤與地面間，多處嚴重擦傷灼傷，命懸一線，被救出時血肉模糊，驚險萬分。

警方獲報趕到現場逮捕田男。審理時，田男承認行為，但辯稱「只是想逃跑、沒要殺人」，並表示自己以前曾遭袁男暴力討債，才會認得他。

但法官根據衝撞、輾壓、倒車再輾等行為，認定田男明知可能致人於死仍放任結果發生，屬「不確定故意殺人」，最後依殺人未遂判刑7年，全案可上訴。

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高雄當鋪討債衝撞殺人未遂

