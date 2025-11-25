范斯爆婚變疑雲！妻子婚戒消失、緊抱柯克遺孀　當事人雙雙闢謠

圖文／鏡週刊

美國副總統范斯（JD Vance）近來因「舞台擁抱事件」以及「妻子未戴婚戒」，引發婚變疑雲。對此，相關人士相繼出面回應，駁斥網路謠言。

妻子烏莎無名指空空惹議？ 發言人：只是忙過頭忘記戴戒指

范斯的夫人烏莎（Usha Vance）19日與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）到訪北卡羅來納州的勒瓊營海軍陸戰隊基地。當天烏莎穿一身酒紅色高領洋裝亮相，但無名指未戴婚戒，瞬間引來社群揣測夫妻是否婚變。

▲ 烏莎到訪軍事基地時，被發現沒有戴婚戒。（翻攝X@AdamParkhomenko）

▲ 范斯和烏莎育有3名子女。（翻攝X@JDVance）

對此，烏莎的發言人罕見向《People》雜誌發聲明澄清，表示烏莎是3個年幼孩子的母親，要洗很多碗、幫孩子洗澡，有時候就會忘記戴戒指。發言人強調，外界的聯想並不正確。

39歲的烏莎和41歲的范斯2014年結婚，育有3名子女──8歲的長子伊旺（Ewan）、5歲次子維韋克（Vivek）和3歲的小女兒米拉貝兒（Mirabel）。這名「美國第二夫人」生活相對低調，較少公開談論個人事務。

「不恰當擁抱」是真是假？ 艾瑞卡還原現場：只是習慣性安慰動作

事實上，范斯的婚變傳聞也並非空穴來風，上個月他在「美國轉折點」（Turning Point USA）活動上，與查理柯克（Charlie Kirk）的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）熱情擁抱，畫面在網路上瘋傳、引發揣測。保守派KOL柯克9月時遭槍擊身亡，震驚全世界，連美國總統川普（Donald Trump）都下令降半旗致哀。

當時在美國轉折點活動上，艾瑞卡以新任CEO身份登台，她向亡夫致敬後，邀請范斯登台，對台下群眾表示，「沒有人能取代我先生，但我確實在范斯身上看到一些相似之處。」當范斯走向她時，兩人給予彼此緊密擁抱。根據畫面，艾瑞卡把手放在范斯後腦勺，范斯短暫將手放在她腰上。被不少網友指「不恰當」「不單純」。

▲ 范斯和艾瑞卡的擁抱，引來網友議論紛紛。（翻攝WREG News Channel 3 YouTube頻道）

▲ 艾瑞卡（左）24日在直播活動上澄清「擁抱」過程。（翻攝 Megyn Kelly YouTube頻道）

對此，艾瑞卡24日在媒體人梅根凱利（Megyn Kelly）的直播活動上親自還原當時情況，她表示，當時主辦方才播放一段情緒強烈的影片，她走向范斯時正在哭，而范斯對她說，「我為你感到驕傲。」她回答，「願上帝保佑你」，接著就像以往安慰他人時一樣，輕觸對方後腦勺。艾瑞卡強調，這種擁抱方式是她多年來的習慣。

凱利則以輕鬆語氣回應，「大家的反應好像妳摸的是他的屁股一樣！」艾瑞卡也苦笑表示，外界的討論遠超出她的預期。

更多鏡週刊報導

「他是真正的朋友！」范斯拋下911追悼 出動「空軍二號」護送柯克遺體返鄉

一張哏圖毀了美國行！ 21歲男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒絕入境

菲利普親王早對梅根存疑？ 曝婚前曾警告哈利：女明星不能娶！