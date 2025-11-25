中美對抗仍尋求對話　黃國昌：兩岸有衝突但該合作就要合作

▲民眾黨主席黃國昌率民眾黨「眾青遠航—國際領袖培育計畫」訪問團，赴日本東京展開為期4日參訪行程。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

《新華社》報導，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，並提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，民眾黨主席黃國昌今（25日）率青年團赴日訪問前受訪說，中美在世界上有對抗有競爭，但都沒有因此阻礙中美領袖可以對話、甚至在重要經貿事項上獲得共識。他呼籲，台灣跟中國彼此間當然有競爭衝突，但除此之外，能不能秉持善意盡量溝通尋求共識，甚至該合作的時候就要合作，「我們必須再次強調，只有區域安全台灣才能安全」。

《新華社》24日晚間指出，中國國家主席習近平今晚與美國總統川普通電話，延續兩人上月在韓國釜山舉行會晤後的高層互動，成為外界關注的國際焦點。針對台灣議題，習近平闡明中方原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，中美曾在二戰時並肩對抗法西斯，如今更應共同維護戰後成果。

黃國昌說，習近平與川普的通話的內容，大概是中國長期以來的主張，「對台灣來講，怎麼樣維護自己的自由民主人權法治，這是在台灣目前大家共同努力的方向，也是民眾黨的重要原則」。

黃國昌表示，但特別要強調，中美在世界上有對抗有競爭，但都沒有因此阻礙中美領袖可以對話、溝通、交談甚至在重要經貿事項上獲得共識。

黃國昌呼籲，對於台灣來講，台灣跟中國彼此間當然有競爭、有衝突，但是除了衝突跟競爭外，能不能秉持善意盡量對話溝通，尋求共識，該衝突的時候衝突、該對抗的時候對抗，但是該溝通的時候甚至該合作的時候，就要合作，「我們必須再次強調，只有區域安全台灣才能安全」。