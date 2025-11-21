藍白聯手恢復公投綁大選　黃國昌：打破鳥籠真正還權於民

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會今（21日）三讀通過《公投法》修正草案，明定公投案公告成立後，要在3到6個月內舉行投票，且期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行，也就是所謂的「公投綁大選」。民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨忘了2022選舉時，還大力支持應跟18歲公民權修憲複決的公投合併舉行，甚至總統賴清德在立委任內也是支持公投綁大選，痛批綠營雙標。

民眾黨團日前提案恢復「公投綁大選」，表示有鑑於現行公投與全國性選舉脫鉤，嚴重阻礙人民行使直接民權，因此黨團提案修正《公投法》第23條，「主管機關應於公民投票案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」，並於今日立法院會表決三讀通過，恢復「公投綁大選」。

「打破鳥籠公投、真正還權於民。」黃國昌表示，立法院三讀通過《公民投票法》修正，將2019年被民進僅僅花1個月就粗暴關回鳥籠的公投法，修正回高達將近6成民意支持的「公投與大選得合併舉行」。

黃國昌指出，看到民進黨立委不斷恫嚇人民，說公投綁大選會影響選務，把2018年民進黨政府中選會行政廢弛的責任全都推給制度，真的非常可笑。不會持家就換人、不會執政就別繼續賴在位子上，別把自身的無能卸責給多數民意支持的公投綁大選。

黃國昌說，更可笑的是，找一堆藉口掩飾自己背棄理想的民進黨，不斷說「對人」、「對事」投票應該分開，根本忘了在2022年的地方選舉，民進黨是大力支持應該跟「18歲公民權修憲複決」的公民投票合併舉行的。

黃國昌也提醒民進黨，總統賴清德在擔任立委時，就是大力推動「公投綁大選」的其中一員，雙標到這種程度，難道都不會汗顏嗎？