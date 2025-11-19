涉助太子集團洗錢！尼爾創新負責人日前百萬交保　今再遭檢調拘提

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團控股」涉嫌在台置產洗錢案，月初發動首波搜索行動，已有4名重要幹部遭收押禁見，檢察官根據搜扣事證，發現仍有部分集團成員涉嫌協助洗錢，18日展開第2波行動，今（19）日再拘提之前100萬交保的太子集團在台公司「尼爾創新」負責人林揚茂。

▲太子集團在台公司「尼爾創新」負責人林揚茂遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

美國司法單位起訴太子集團首腦陳志等人，為掩飾跨國詐欺犯罪所得，在台灣成立台灣太子等公司，由中國籍親信李添指揮建立洗錢據點，指揮台籍的王昱棠負責開設人頭公司、天旭公司人資主管辜淑雯則負責招募工程師設計博弈網站程式，並用聯凡等8家人頭公司購買台北市和平大苑豪宅與停車位，購買約30輛超跑名車作為私人代步或親友使用。

北檢4日首波偵辦行動，指揮調查局與刑事局兵分47路大搜索，鎖定20多名重要幹部約談後，將王昱棠、辜淑雯、李添助理李守禮與邱子恩、負責管理和平大苑的凃又文以涉嫌洗錢、組織犯罪罪嫌重大，且有勾串之虞聲押禁見，其中凃獲交保30萬元。另太子集團在台公司「尼爾創新」前後任負責人林揚茂、詹雯卉，以及遭美方制裁的施亭宇等17人各交保5萬至100萬元，另有2人被限制出境、出海或住居。

檢警調清查發現天旭公司與尼爾創新公司的財會人員涉及協助處理集團帳務，甚至可能與集團高層有過直接聯繫，因此再次前往搜索相關人員的住處，並拘提8人到案，其中4名負責處理集團博弈網站客服的員工已於19日凌晨陸續獲得30萬元到50萬元交保。日前100萬元交保的林揚茂，今也再次遭拘提到案說明。