一家五口擠「錦新大樓」　天道盟砍身障者逼簽60萬本票

▲洗車場示意圖，非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

天道盟美鷹會幹部李哲瑋，在台北市中山區的林森北路經營洗車行，不過他對一家五口住在錦新大樓的身障員工各種壓榨，惡行近日公諸於世。台北地檢署目前已依多項罪名起訴李哲瑋及共犯。

根據《鏡報新聞網》報導，蘇姓員工年僅20多歲，家境貧寒，一家五口擠在錦新大樓的狹小空間，父親患有重症，母親靠日本料理店的微薄工資撐起全家生計。蘇男進入李哲瑋的洗車行工作，生活卻從此陷入恐懼。李哲瑋藉口「洗壞客戶車子」、「刮傷車漆」等理由，屢次威脅蘇男簽下高額本票。

檢警調查發現，蘇男屈服於李哲瑋的威脅，接連簽下數十萬元的債務，但李哲瑋的貪婪並未止步。他要求蘇男父母出面簽本票，甚至對蘇父拳打腳踢，逼迫全家交出所有積蓄。李哲瑋更持開山刀砍傷蘇男，連母親為繳學費存下的3千多元也被搜刮乾淨。蘇家前後被迫交出高達5、60萬元，生活陷入絕望。

李哲瑋欺壓弱勢並非首次，檢方指出，他曾受軍人委託暴力討債，手段極為兇殘，包括押人至旅館房間逼簽百萬本票，甚至在浴室內進行酷刑，透過灌水、酒精膏點火等方式凌虐受害者十餘次。檢方形容李哲瑋是中山區的「毒瘤」。目前，李哲瑋及共犯共8人已被依《組織犯罪條例》及其他罪名起訴，全數羈押候審。