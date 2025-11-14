普發1萬「最大功臣是人民」　黃國昌嗆民進黨無恥收割

記者陳家祥／台北報導

行政院普發現金一萬元已陸續入帳，此政策是誰的功勞？台灣民意基金會今（14日）公布最新民調，有22.7%民眾認為是執政黨，37.5%表示是在野黨，8.7%兩者都有，21.1%沒意見，10%不知道、拒答。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，「最大功臣是人民」，接著痛批民進黨，當初喊毀憲亂政、藍白賣台與中共唱和，現在搶著收割，這不僅是髮夾彎，這是厚顏無恥。

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



此次的民調詢問：「全民普發一萬元現金」是當前重大政策。一般說來，您覺得這項政策的實現主要應歸功於誰？是執政黨（民進黨），還是在野黨（國民黨與民眾黨）？」結果發現，有22.7%民眾認為是執政黨、37.5%認為是在野黨，8.7%兩者都有，21.1%沒意見，10%不知道、拒答。

對此，黃國昌說，還稅於民普發1萬，最該歸功的是全體台灣人民，因為大家共同努力辛苦工作，努力創造台灣經濟的發展，才有稅收超徵這樣的事情，「這些錢來自於人民，超徵了當然就該還給人民，人民才是最大的功臣」。

黃國昌表示，在立法院裡面會看到很多錯愕、甚至遺憾的狀況，當初在立法院議場裡面高喊普發1萬毀憲亂政的是民進黨，甚至連普發1萬德政也要抹紅，稱是「先窮台再統一」的也是民進黨。

黃國昌指出，結果當初高喊毀憲亂政、藍白賣台與中共唱和，甚至一開始還不願編列預算的民進黨，現在普發1萬後，是搶著收割，這不僅是髮夾彎，這是厚顏無恥。

黃國昌直言，厚顏無恥到，當初在立法院罵最大聲的立委們，應該包括吳思瑤吧？現在在服務處設普發1萬服務站，按照吳思瑤當初的說法，應該改名叫毀憲亂政服務站，怎麼會厚顏無恥到這樣的程度？這也讓他想起柯主席常常分享的一句話，「不要低估民進黨無恥的程度」。