社會 社會焦點 保障人權

台大醫員工槓豪宅社區　主委聯手物管揭惡行

北市中山區小豪宅「基泰之星」主委彭麗慎不忍了，出面控訴在台大醫院任職的陳姓前主委近年對管委會亂提告，動不動就報警對秘書保全施壓。（圖／周志龍攝）

▲北市中山區小豪宅「基泰之星」主委彭麗慎不忍了，出面控訴在台大醫院任職的陳姓前主委近年對管委會亂提告，動不動就報警對秘書保全施壓。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

千金買屋、萬金買鄰，北市中山區知名小豪宅「基泰之星」，近期主委彭麗慎偕同住戶和物管人員，出面向CTWANT指控陳姓前主委經常濫訴，造成管委會成員、物管人員疲於奔命上法院，以及對社區保全、秘書手機錄影，造成心理恐懼。

該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。

「基泰之星」主委彭麗慎帶著物管人員出面控訴，社區濫訴住戶共有3人，讓管委會疲於奔命跑法院，物管人員也心生恐懼被嚇跑。（圖／周志龍攝）

▲「基泰之星」主委彭麗慎帶著物管人員出面控訴，社區濫訴住戶共有3人，讓管委會疲於奔命跑法院，物管人員也心生恐懼被嚇跑。（圖／CTWANT提供）

彭麗慎表示，當初管委會體諒他，補助他每個月能有一次往返交通的補助，方便他來回雲林和台北，處理社區事務，但他卻一個月報了4次，最多曾月領6000多元，卸任後被發現溢領車馬費總計10萬多元，由於陳不願歸還，經過管委會投票決議，2021年向法院請求返還。

不過陳姓前主委不服判決，提起上訴，被法院一一駁回，纏訟3年多，終於在去年底判決確立，須還款予管委會。

無奈，陳姓前主委又再度起訴，將纏訟至今的各項訴訟期間的損失，算在管委會身上，向管委會和彭麗慎求償高達375萬元。彭麗慎說，「他跟社區討錢的理由，包括他媽媽的精神賠償、他房子沒租出去的賠償、官司期間的車馬費、請假薪資，真的很過分。」最後仍被法院駁回。

不僅如此，陳也疑似將氣出在物管人員身上，記者也向物管公司求證，鄭姓督導就說，確實該社區同仁經常回報，陳先生經過大廳，都會用手機錄影，經常指控甚至動不動就報警，這種行為造成同仁在工作上都十分畏懼。

其中一次較大的摩擦是，秘書不慎將陳先生裝有證書的信件，凹折塞入信箱，結果引起陳不滿，鄭督導說，最後也是叫警察，並揚言要提告，不然就要賠錢，並提告其主管讓秘書相當恐懼，秘書因自身感受愧疚牽連協助的經理，故同意在希望讓事件化解下協議簽下賠償6000元的和解書。

彭麗慎說，除了陳姓前主委，社區還有另外2人也是動不動就對社區提告，最扯一次告了15人，以她自己為例，最高紀錄一個月跑4次法院。因此，今年7月份開住戶大會時，特別提案讓管委會、物管人員出庭都能報交通費，同時，濫告住戶也無法拿到社區回饋金。

遭投訴的陳姓前主委，之所以跟管委會槓上，疑似因過去擔任主委時溢領車馬費，遭管委會向法院請求返還，因此心生不滿。（圖／投訴人提供）

▲遭投訴的陳姓前主委，之所以跟管委會槓上，疑似因過去擔任主委時溢領車馬費，遭管委會向法院請求返還，因此心生不滿。（圖／投訴人提供）

彭麗慎解釋，目前管理費每坪150元，算是有點高，所以如果年度沒有大筆修繕，即會以回饋金將所繳管理費退回給住戶。以近一年度來說，就退了1個月的回饋金。

不過，此案通過後，又引來陳前主委的不滿，向法院主張住戶大會無效。此外，還指控彭麗慎寫給住戶的信，內容包含指控陳前主委不當得利、向社區求償375萬元之事，因此向社區再提出求償165萬元，讓彭麗慎怒轟，根本就是利用訴訟向社區要錢。

彭麗慎說，陳前主委提告的案子沒有一件成功，但一直拿不同理由，永遠都告不完，不僅讓社區工作人員身心受創又害怕，還要應付訴訟程序，「實在可惡！」

陳姓前主委被指控進社區就會用手機錄影，且經常一有不滿就報警，讓社區秘書、保全工作身心壓力大，流動率相當高。（圖／周志龍攝）

▲陳姓前主委被指控進社區就會用手機錄影，且經常一有不滿就報警，讓社區秘書、保全工作身心壓力大，流動率相當高。（圖／CTWANT提供）

對此，陳姓前主委表示，「基泰之星」管委員會近期（第十六屆）多項決議正遭受住戶提起訴訟，核心爭議為管委會「濫用公共基金」、「侵害區權人權益」，並有「固定人士長期把持社區事務的嫌疑」。

他進一步指出，第一項爭議是管委會通過動用社區公共基金，為委員個人遭受住戶提告的法律訴訟支付律師費，此為公器私用，違反正當性與衡平性原則；第二項爭議點在於委員任期從1年修改為2年，連選可連任1次，形成4年任期，這項修約是為「固定委員長期把持社區管理權鋪路」。

第三項為回饋金發放標準的再議案。管委會新增條文，對與委員進行訴訟或散播誹謗訊息的住戶，不予發放回饋金，被批評為針對性的懲罰，明顯選擇性侵害區分所有權人權益。最後，主委動用緊急修繕預備金的權限，從2萬元暴增至10萬元，且未明確定義「緊急修繕」範疇，此決議被質疑大幅擴張主委權力。

針對用手機對社區秘書錄影，他則解釋，因為彭麗慎都會在群組誣陷他，「我根本沒刁難過物管人員，我的錄影畫面就作為彭麗慎誣陷本人時作為錄影證據畫面。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

