保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

▲台東地方檢察署拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署於11日（雙11）上午舉行聯合拍賣會。雖受鳳凰颱風影響，花蓮地區因停止上班上課未能舉行拍賣會，但台東地方檢察署的拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與，其中最受矚目的保時捷（Porsche）經典車款，當天以新台幣72 萬元拍定，成果豐碩。

▲台東地方檢察署柯博齡主任檢察官親臨致詞。

花蓮分署表示，本次拍賣最吸睛的保時捷不朽經典車款Macan S雖係2015年出廠，但外觀仍保持良好，拍賣前現場特別發動引擎，渾厚飽滿的引擎聲浪迴響全場，吸引多位民眾駐足欣賞。

▲▼保時捷名車現場發動引擎，渾厚飽滿聲浪吸引民眾目光，順利以72萬元拍定。

台東地方檢察署柯博齡主任檢察官親臨致詞，為拍賣會揭開序幕，拍賣過程競標激烈，最終以72萬元高於底價拍定，民眾可說是用國產車價實現夢想。

至於其他兩標物件，包含中華自用小客車、中古機車、聚寶盆、木雕品、鏈鋸、空氣壓縮機等商品，也分別以4萬、3 萬7,000元拍定。

花蓮分署表示，原訂當日於花蓮地區所進行的不動產與黃金飾品拍賣會，因颱風來襲暫停，將再擇期辦理，屆時歡迎民眾踴躍參與，把握搶便宜、撿好康的機會。

近年詐騙事件層出不窮，花蓮分署特別提醒民眾，認明該分署拍賣網站所公告之訊息，如有疑問請撥打03-83458516 查證。花蓮分署將持續強力執行「五打七安」案件並結合打詐宣導作為，展現政府堅定執法與全面阻詐之決心。

