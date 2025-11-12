　
社會 社會焦點 保障人權

保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

▲▼台東地方檢察署拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲台東地方檢察署拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署於11日（雙11）上午舉行聯合拍賣會。雖受鳳凰颱風影響，花蓮地區因停止上班上課未能舉行拍賣會，但台東地方檢察署的拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與，其中最受矚目的保時捷（Porsche）經典車款，當天以新台幣72 萬元拍定，成果豐碩。

▲▼台東地方檢察署拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲台東地方檢察署柯博齡主任檢察官親臨致詞。

花蓮分署表示，本次拍賣最吸睛的保時捷不朽經典車款Macan S雖係2015年出廠，但外觀仍保持良好，拍賣前現場特別發動引擎，渾厚飽滿的引擎聲浪迴響全場，吸引多位民眾駐足欣賞。

▲▼台東地方檢察署拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼保時捷名車現場發動引擎，渾厚飽滿聲浪吸引民眾目光，順利以72萬元拍定。

台東地方檢察署柯博齡主任檢察官親臨致詞，為拍賣會揭開序幕，拍賣過程競標激烈，最終以72萬元高於底價拍定，民眾可說是用國產車價實現夢想。

▲▼台東地方檢察署拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

至於其他兩標物件，包含中華自用小客車、中古機車、聚寶盆、木雕品、鏈鋸、空氣壓縮機等商品，也分別以4萬、3 萬7,000元拍定。

▲▼台東地方檢察署拍賣會，民眾仍風雨無阻踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署表示，原訂當日於花蓮地區所進行的不動產與黃金飾品拍賣會，因颱風來襲暫停，將再擇期辦理，屆時歡迎民眾踴躍參與，把握搶便宜、撿好康的機會。

近年詐騙事件層出不窮，花蓮分署特別提醒民眾，認明該分署拍賣網站所公告之訊息，如有疑問請撥打03-83458516 查證。花蓮分署將持續強力執行「五打七安」案件並結合打詐宣導作為，展現政府堅定執法與全面阻詐之決心。
 

11/10 全台詐欺最新數據

賓利最新策略曝光燃油車再續命

賓利最新策略曝光燃油車再續命

Bentley Motors 近日公布最新的 Beyond100+ 永續轉型計畫更新，內容反映市場變化與消費者對多元動力的需求。品牌主席暨執行長 Frank-Steffen Walliser 博士於英國 Crewe 總部舉行的線上發表會中表示，Bentley 將調整產品節奏，延長內燃引擎與插電式混合動力車款的銷售時程，並預告多項新世代產品發展方向。

花蓮分署雙11大法拍　保時捷、黃金一次入手

花蓮分署雙11大法拍　保時捷、黃金一次入手

Honda宣布開發全新V6油電動力

Honda宣布開發全新V6油電動力

高中生開老爸的保時捷！右轉擊落直行女騎士

高中生開老爸的保時捷！右轉擊落直行女騎士

陳以信推「港市合作」安平摩天輪成台南經濟新引擎

陳以信推「港市合作」安平摩天輪成台南經濟新引擎

搶標激烈引擎聲浪血脈藏不住保時捷經典車款國產車價

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

