　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測壓力大！高三生熬夜嗑炸物+手搖飲　慘變「爛臉哥」不敢見人

▲青春痘,痤瘡。（圖／亞大附醫提供）

▲許姓高三生面臨學測考試壓力，常吃炸物及手搖飲當宵夜，結果臉頰兩側冒出大片青春痘、潰爛，還疼痛無比。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

一名許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當宵夜繼續唸書，結果臉頰兩側不僅冒出大片青春痘，還痛到讓他無法專心唸書情緒，到學校上課也戴口罩，就醫檢查發現是囊腫型痤瘡，經建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，許男才覺得有臉出門了。

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇表示，「尋常性痤瘡」)也稱為痤瘡或痘痘，約85%的青少年都曾發生痤瘡，若是控制不良、遺留明顯痘疤，會對患者的情緒、社交及人際關係造成重大影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈冠宇指出，痤瘡的形成機轉牽涉到許多病生理因素，除了皮脂分泌過多與毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖及毛囊發炎為主要四大病因，熬夜晚睡、工作或學業壓力過大、抽菸或者需要長期上妝也都會惡化痤瘡。

▲青春痘,痤瘡。（圖／亞大附醫提供）

▲醫師沈冠宇呼籲，及早治療痘痘才能有效減少痘疤的形成及降低痘疤嚴重度。（圖／亞大附醫提供）

因此沈冠宇強調，飲食部分要避免吃甜食、炸物、油膩食物以及奶製品，另外乳清(高蛋白)也會增加痤瘡形成，卸妝產品要避免使用卸妝油，卸妝水、乳、霜都較不易長痘痘，如果是易長痘膚質，防曬及保濕產品要選用清爽質地系列，塗防曬產品後也要減少疊擦乳液，以免過度黏膩厚重而使毛孔阻塞，患者本身也要保持身體通風涼爽、避免穿著濕衣服以免惡化軀幹毛囊發炎。

沈冠宇呼籲，及早治療痘痘才能有效減少痘疤的形成及降低痘疤嚴重度，畢竟治療痘疤所需花費的時間及費用，都遠大於痘痘的控制，需把握三個月的「黃金治療期」另外，治療絕對不僅於藥物使用，調整良好生活作息、根據自身膚質選用適合的清潔、防曬、保濕產品，以及與醫師長期配合治療都是不可或缺的一環。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警
快訊／忘了帶鑰匙！新北13歲少女「頂樓攀爬」摔落
家門前有土石流！泥水滾滾...一片泥黃畫面曝
揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的
刺輔大名醫兇刀曝！　男看診突攻擊遭壓制上銬
快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列
LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
獨／陽明山狂燒4.5公頃人禍真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警

北捷「排隊潛規則？」　他一站秒挨罵！大票人力挺：完全沒問題

桃園放假新北市上班！科技粉專笑「1園區怎上班？」員工現身了

鳳凰颱風「台語怎麼念？」一票人笑翻　念到嘴巴打結：魔性洗腦

快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列

LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明

KTV神曲是它！業者認證「每5間包廂就1間點唱」：找不到第2首

學測壓力大！高三生熬夜嗑炸物+手搖飲　慘變「爛臉哥」不敢見人

明天國內線航班全數取消　國際線部分異動一次看

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警

北捷「排隊潛規則？」　他一站秒挨罵！大票人力挺：完全沒問題

桃園放假新北市上班！科技粉專笑「1園區怎上班？」員工現身了

鳳凰颱風「台語怎麼念？」一票人笑翻　念到嘴巴打結：魔性洗腦

快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列

LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明

KTV神曲是它！業者認證「每5間包廂就1間點唱」：找不到第2首

學測壓力大！高三生熬夜嗑炸物+手搖飲　慘變「爛臉哥」不敢見人

明天國內線航班全數取消　國際線部分異動一次看

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

吃得到fumée招牌鵪鶉蛋、雞頸肉串燒　inari居酒屋推特別企劃

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

BMI不是胖瘦唯一指標　醫曝「關鍵危害」壓力過大也會胖

全猿力挺古久保！陳晨威忍不了發聲「沒一個教練像他這樣真性情」

陸雙11金價一夜漲130元…嚇壞買家　 店家嘆：金價成同行間秘密

黑豹旗／車禍復出！「府城大谷」黃于揚雙響炸出牆、後援2局無失分

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

生活熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

鳳凰越來越弱「雙北明放假？」一票搖頭：機率是0%

鳳凰登陸後恐減弱為熱帶低壓　周四清晨從台東出海

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

更多熱門

相關新聞

青春期痘痘狂長「不是臉沒洗乾淨」　醫揭常見迷思

青春期痘痘狂長「不是臉沒洗乾淨」　醫揭常見迷思

開學之後許多學生困擾於「容貌焦慮」其中最大問題就在於臉上狂冒青春痘，醫師指出，過往的研究顯示6成有青春痘的青少年表示痘痘已影響到社交生活，也會較沒有自信。但是有些家長會認為是因為孩子「臉沒洗乾淨」，或者覺得「痘痘不需治療會自己好」其實都是錯誤迷思，建議儘早接受治療，越能早期控制其發炎，越不會造成難治療的痘疤。

他「胯下、屁股狂爆膿」竟是化膿性汗腺炎

他「胯下、屁股狂爆膿」竟是化膿性汗腺炎

成人痘4大原因「吃乳清蛋白」也上榜

成人痘4大原因「吃乳清蛋白」也上榜

國中女生下巴臉頰爆滿痘！中藥助改善

國中女生下巴臉頰爆滿痘！中藥助改善

15歲女學生靠中醫清熱解毒臉蛋恢復光滑自信回來了

15歲女學生靠中醫清熱解毒臉蛋恢復光滑自信回來了

關鍵字：

青春痘痤瘡

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面