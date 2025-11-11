學測壓力大！高三生熬夜嗑炸物+手搖飲　慘變「爛臉哥」不敢見人

▲許姓高三生面臨學測考試壓力，常吃炸物及手搖飲當宵夜，結果臉頰兩側冒出大片青春痘、潰爛，還疼痛無比。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

一名許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當宵夜繼續唸書，結果臉頰兩側不僅冒出大片青春痘，還痛到讓他無法專心唸書情緒，到學校上課也戴口罩，就醫檢查發現是囊腫型痤瘡，經建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，許男才覺得有臉出門了。

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇表示，「尋常性痤瘡」)也稱為痤瘡或痘痘，約85%的青少年都曾發生痤瘡，若是控制不良、遺留明顯痘疤，會對患者的情緒、社交及人際關係造成重大影響。

沈冠宇指出，痤瘡的形成機轉牽涉到許多病生理因素，除了皮脂分泌過多與毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖及毛囊發炎為主要四大病因，熬夜晚睡、工作或學業壓力過大、抽菸或者需要長期上妝也都會惡化痤瘡。

因此沈冠宇強調，飲食部分要避免吃甜食、炸物、油膩食物以及奶製品，另外乳清(高蛋白)也會增加痤瘡形成，卸妝產品要避免使用卸妝油，卸妝水、乳、霜都較不易長痘痘，如果是易長痘膚質，防曬及保濕產品要選用清爽質地系列，塗防曬產品後也要減少疊擦乳液，以免過度黏膩厚重而使毛孔阻塞，患者本身也要保持身體通風涼爽、避免穿著濕衣服以免惡化軀幹毛囊發炎。

沈冠宇呼籲，及早治療痘痘才能有效減少痘疤的形成及降低痘疤嚴重度，畢竟治療痘疤所需花費的時間及費用，都遠大於痘痘的控制，需把握三個月的「黃金治療期」另外，治療絕對不僅於藥物使用，調整良好生活作息、根據自身膚質選用適合的清潔、防曬、保濕產品，以及與醫師長期配合治療都是不可或缺的一環。