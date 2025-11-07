博弈網站超沒品「賭贏10萬不給錢」賭客怒檢舉　警察上門抄了

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲何姓男子經營大陸運動網站和台灣賭博網站，吸引賭客下注，至今投入賭金超過4億元，不法獲利更超過2000萬，不料日前有賭客賭贏10萬元卻拿不到錢，憤而檢舉，台中警方跟蒐多月順利破獲逮捕12人，成立1年半的網站因而關站。

▲▼台中警方破獲兩岸運動博弈網站，逮捕12人。（圖／台中警方提供，下同）

台中市刑大偵五隊獲報後長期蒐證，發現何嫌在南屯區經營大陸「易倍」運動賽事博弈網站，專營大陸地區賭客儲值賭金下注，平均單月出入賭金2000萬元，獲利100萬元，另外，也經營「富遊」娛樂城賭博網站，專給台灣人下賭。

警方表示，如果賭客贏了小錢，賭博網站會如實匯錢，若是金額太大就以各種理由拖延，這次就是有賭客贏了10萬元拿不到錢，不爽而檢舉。

警方發現，該集團經營手法是由員工加入各網路運動直播間，以聊天交友方式搏取對方信任後，再推薦加入會員，並設定會員人數上百萬人，取信被害人，誤認為該網站有品牌、口碑、保障之網站，一定可以出金而放心儲值下注。

警方日前持搜索票破門逮人，逮捕12人，查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等贓證物，全案依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署並起訴在案。