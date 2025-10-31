大學猴騎改裝車躲警！一路違規吞43罰單　上網討拍被酸爆急刪文

記者陳宏瑞／高雄報導

台南嘉南藥理大學一名18歲鄭姓男大生，不但騎改裝機車趴趴走，為了躲避警方查緝竟狂飆6公里，沿路闖紅燈、逆向、亂鑽巷，最終仍被逮個正著。警方一口氣開了43張，罰金至少8萬4千元，沒想到鄭事後還在社群上PO文討拍，結果被網友狂酸「活該」、「第一次看到生魚片那麼貴」，瞬間逆風只好緊急刪文。

▲鄭姓男大生騎改裝機車遇警察攔查狂逃。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鄭男就讀嘉南藥理大學大一，27日清晨5點多騎著改裝機車南下屏東東港，途經高雄大寮區光明路時，被巡邏員警發現排氣管異常，警方上前攔查，鄭男卻油門一催、加速開溜。

他一路衝進大發工業區試圖甩警，又折回光明路、鳳屏路口，甚至往屏東方向狂飆，沿途闖紅燈、逆向、未打方向燈、未依標線行駛、危險駕駛樣樣來，警方則緊咬不放，狂追6.3公里、11分鐘後，在鳳屏一路將他攔下。

警方依鄭男多項違規及改裝車體，祭出43張罰單，恐面臨至少8萬4千元罰金。

鄭男事後竟在Threads發文，附上「手捧罰單」照片，寫道「去個東港接著就去警局，被開43張罰單，車也被扣了，希望學長載我，哭哭」。沒想到網友不但沒人同情，反而留言灌爆，「活該」、「看你這樣還是別上路」、「山道猴變種」，還有人附上獼猴哏圖冷嘲熱諷。

眼見風向整個逆轉，鄭男急忙刪文滅火，但仍被網友截圖轉貼二創，「第一次看到東港生魚片那麼貴」、「罰得好！給猴子一個教訓」、「真丟臉，校友路過」。

林園警分局呼籲，騎乘改裝車上路不但違法，還可能危及自身與他人安全，切勿心存僥倖、挑戰公權力。