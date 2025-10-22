打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

圖文／常春月刊

在家中發現蚊子時，許多人會用手拍來消滅牠。但明明「啪」地拍下去，卻還是被牠逃掉，這種情況應該不少人遇過吧？被蚊子逃掉已經夠惱人，轉眼還被叮咬，更讓人氣到不行。根據grapee.jp網站分享，其實，若在打蚊子時掌握一些小技巧，或使用身邊的簡單工具，成功率可以大幅提升。

打蚊子時「手的方向」很重要

在 Instagram 上分享各種生活小妙招的 にゃんまま（nyanmama_kurashi），介紹了一個在看到蚊子時非常好用的小撇步。

一般人常用的方式，是雙手左右合攏，像拍手一樣去夾蚊子，但這樣其實很容易讓牠逃脫。原因在於——蚊子主要是「垂直方向」飛行的，如果用拍手的橫向夾擊，牠就有機會向上或向下飛走。

●解法：把手改成「上下夾擊」的方向去拍，就比較容易成功捕捉到蚊子。這正是利用了蚊子垂直飛行的習性。

牆上停著的蚊子？ 用簡單工具更容易

蚊子常常停在牆面上，這時很多人會忍不住想「從上面拍下去」。但這也是容易讓牠逃走的方法之一。にゃんまま的做法是使用 黏塵滾輪（俗稱「黏黏滾」），只要用滾輪輕輕在牆面上一滾，就能把蚊子黏下來。

好處：撕下滾輪的黏紙，就能連同蚊子屍體一起丟掉，不必直接看到，也不會弄髒手。收拾起來很方便。

網友反應熱烈，不少人對這個打蚊技巧感到驚訝，留言區湧入各種回應：「完全不知道！長知識了！」、「我住鄉下，蚊子超多，這方法太感謝了！」、「我也是用這個方法消滅蚊子的！」

蚊子叮咬會引起搔癢、紅腫等困擾，所以最好能及早解決。下次看到蚊子時，不妨試試にゃんまま的方式，也許就能一次成功不讓牠跑掉。

