新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780萬

▲清大博士畢業的趙姓男子遭控騙日商8,780萬。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

高材生變詐欺犯？清大資工博士畢業的趙姓男子，身兼電子公司董事長，向多家日本企業推銷挖礦機時，誇大宣稱可「獨立運行」、達250MH/s算力且無需額外硬體，實際卻須連接伺服器才能發揮效能。買方因錯誤認知購買設備，損失高達274.4萬美元（約8,780萬台幣）。士林地檢偵結，依詐欺罪起訴趙男。

檢方調查，趙男自2018年起，透過資富電子向Z公司、F公司與D公司等日本企業推銷「Plix Ethereum Miner」挖礦機。他在行銷過程中，多次強調該產品可獨立運作、不需額外硬體，即能達到250MH/s高算力，並在型錄與簡報中明確標示「Need Extra Hardware：No」，藉此吸引買家下單。

然而，該產品實際上必須連接資富公司的AI伺服器才能達到效能，一旦伺服器出現錯誤或不穩，礦機根本無法運作。趙男對此關鍵條件刻意隱瞞，甚至在買方詢問是否內建安全晶片時，也謊稱「交貨時才會安裝」。

多家日本企業派員來台洽談時，趙男多次親自接洽，並透過翻譯協助技術溝通，營造專業可信的形象，進一步鞏固交易信任。

在錯誤認知下，Z公司於2018年11月30日購買280台礦機，支付64.4萬美元；F公司與D公司則於2018年12月5日透過G公司購入1,000台礦機，支付210萬美元。

礦機抵達日本後，僅約200台可穩定連線，實測算力僅10～40MH/s，遠低於宣稱標準。受害企業委託財團法人台灣經濟科技發展研究院鑑定後，確認礦機無法獨立運作，實際算力為零。

面對詐欺指控，趙男全盤否認犯行。他辯稱，挖礦機確實必須搭配伺服器才能達到250MH/s算力，但他不清楚日本買方是否知悉此事，「經銷商應當早已了解產品運作方式」。

他主張，型錄上標示「Need Extra Hardware：No」僅為行銷文宣與技術說明，並非詐術，且出售的產品並未包含伺服器服務；若買方知悉依賴伺服器，理應針對維護成本進一步詢問，顯示對方也有理解不足。

此外，他提出資富公司與其他公司之間的合作協議，強調與本案挖礦機經銷無關，並稱自己僅負責技術說明與翻譯，否認有任何詐欺意圖。

檢察官認為，趙男在產品資料上明確標示「Need Extra Hardware：No」與「250MH/s」，積極營造產品可獨立挖礦、不需伺服器的印象；而實際上伺服器是能否達標的關鍵條件，他卻刻意不予揭露。

檢方指出，被告在日本企業多次詢問技術細節時仍刻意迴避，直到事後伺服器發生問題，買方才發現無法挖礦。其行為已構成「刻意隱瞞重大交易事實」，符合詐欺取財要件。

檢方認為其「經銷商知情」的說詞欠缺證據，且前後矛盾，全案依刑法第339條詐欺取財罪提起公訴，並請求沒收或追徵犯罪所得。

據了解，趙男擁有清華大學資訊工程博士學位，創立資富電子公司，專攻資安與區塊鏈技術。他曾率領團隊進駐清華大學創新育成中心，開發USB小紅傘保防碟並獲德國小紅傘認證，產品也曾被半導體與面板大廠採用，在新創圈備受矚目。