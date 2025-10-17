正義無國界！司法倫理國際研討會登場　專家齊聚共論職業倫理

▲貴賓合照（左起）司法官學院蔡元仕、院長吳巡龍、德國法官Manuela Tuebel、法務部次長徐錫祥、副檢察長Thomas Goger、前院長蔡碧玉、教務組長張惠菁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

齊聚對話職業道德界線！法務部司法官學院於10月16、17日舉辦2025年國際研討會「司法倫理的界線與挑戰：檢察官、法官與律師的職業道德實踐」，邀請國內外法律實務與學術界重量級嘉賓齊聚一堂，針對司法倫理在當代社會的實踐與挑戰進行深度對話。

司法倫理是維護司法公正、獨立與廉潔的基石，也是法律專業人員不可或缺的行為準則。隨著社會快速變遷，法官、檢察官與律師在倫理實踐上的挑戰日益複雜。

▲司法倫理議題升溫，跨國專家分享德美比實務經驗。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次研討會聚焦「法官倫理」、「檢察官倫理」及「律師倫理」三大主題，第一場邀請德國巴伐利亞邦班堡高等檢察署副檢察長 Thomas Goger，分享21世紀檢察官的核心價值與職業準則；第二場由 內華達大學拉斯維加斯分校博伊德法學院副教授簡士淳，剖析美國社會撕裂下的法律倫理議題；第三場則由比利時司法官學院院長 Raf Van Ransbeeck，分享歐洲及國際間法官倫理規範與實務案例。

研討會於司法官學院大禮堂舉行，由徐錫祥政務次長致詞揭開序幕，各場次主持人包括司法官學院院長 吳巡龍、徐錫祥及林輝煌院長。

▼司法倫理研討會熱烈登場，德美比專家齊聚台灣。（圖／記者黃宥寧翻攝）



現場除有司法官班第66期學員及遴選檢察官職前研習班第8期學員參與外，還有多位檢察長、主任檢察官與律師界代表共襄盛舉。各場次討論踴躍，貴賓們針對司法倫理議題熱烈提問與交流，氣氛熱絡。

院長吳巡龍在閉幕致詞時指出，本次國際研討會展現不同法域對法律倫理的多元視角，提供台灣法律實務界寶貴的國際交流機會。

他強調，無論身為法官、檢察官或律師，都肩負維護司法公信力與專業倫理的責任，期勉所有法律人都能以品格與勇氣，守護司法的獨立與正義。