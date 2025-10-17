背包客快閃！黑市大頭目走私加熱菸　千萬貨全被法院沒收銷毀

▲士檢破獲「背包客快閃」加熱菸走私鏈，全台據點藏138萬包菸。（示意圖／ETtoday記者翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士檢先前破獲一起以「背包客快閃入境」為手法的跨區走私加熱菸案，走私網路橫跨台北多處倉庫與店面，查扣菸品總數高達13萬8,014包，現金超過735萬元。士林地院審理後，主嫌父女2人因認罪且願繳公庫金獲緩刑，但共犯賴男因有前科、未提出補償遭判刑6月不得緩刑；法官也未全數沒收735萬現金，而是僅認定210萬元為犯罪所得，其餘金額不予沒收。

檢察官楊唯宏攜警追出，主嫌陳姓男子自2023年起向海外賣家大量採購加熱菸，並透過「背包客」短暫入境的方式走私入台。整個流程十分縝密，先由觀光客以「一日快閃」方式入境、隔天離境，在桃園飯店完成貨品交接後，由共犯接貨並分送至全台倉庫與門市據點。

完成分流後，集團再透過實體店面販售以及超商「店到店」物流出貨賺取價差，從進貨、配送到銷售一條龍，供應鏈極為隱密。警方在全台多處據點同步搜索，查獲大量加熱菸、現金與販售器具，走私管道也因此曝光。

這批走私菸的販售地點涵蓋5個實體據點，包括「士林-大力工頭日貨本舖」、「西門鮮取」、「台中西屯鮮取」、「台南大力工頭日貨本舖」及「高雄日貨本舖」。這些店面對外以販售「日貨」為名，實際上混合合法商品與非法加熱菸一起販售，並搭配超商「店到店」寄件，藉此掩護黑市走私貨源，全台流通網路可說相當完整。

除私菸外，陳男的女兒亦透過日本代購網站下單藥品與醫療器材，包括WAKAMOTO胃藥、EVE止痛藥、液體OK蹦等，未經衛福部核准即進口販售，並利用網路群組及超商寄件出貨牟利。法院認定，這些藥品屬《藥事法》規範的禁藥與未核准醫療器材，其行為明確違法。

案發時，警方共扣得現金735萬9594元，檢方主張全數為販售加熱菸及禁藥的不法所得，應全面沒收；但被告抗辯，部分金額來自合法商品銷售，不能一併算作黑錢。主嫌陳男供稱販售加熱菸約1萬條，每條獲利200元，約200萬元；陳女則表示販售禁藥、醫材僅賺批發價一成，約10萬元；受僱的賴姓員工則強調自己每月固定薪水3萬5千元，並無抽成。

法院認為，檢方未提出充分金流證據，無法證明735萬元全為不法所得，而被告的供述內容與查扣情況相符，因此僅沒收210萬元，餘額不予沒收。

不過，查扣的13萬8,014包加熱菸，法官依《菸酒管理法》第57條裁定全數沒收，後續將由行政機關依程序統一銷毀。主嫌也供稱，一條（10包）可獲利200元，換算一包約20元，潛在利潤約276萬元；若以市價每包100至150元估算，整批市值高達1,380萬至2,070萬元。

換句話說，現金部分法院只認定210萬屬不法所得，但上千萬的加熱菸貨品，則因屬私菸，依法「不問所有權」全數沒收，主嫌費心布局的黑市貨源最終全打水漂。

