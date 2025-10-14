花蓮縣政府喊撤離計劃中央主導　卓榮泰酸爆：這是在垂直避難

▲行政院長卓榮泰14日赴立院接受施政總質詢前受訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪溢流釀災，花蓮縣政府昨行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，並且未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定與執行撤離計畫。對此，行政院長卓榮泰今（14日）直言，這跟法律規定是相違背，從9月23日後，委員與花蓮縣政府一直把責任往中央推，但是中央沒有卸責；他更酸，委員、花蓮縣政府難道沒有責任嗎？這是自己在垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區推，這非常不值得。

卓榮泰說，就事論事、就法論法，依照災害防救法，都可以很清楚看得出最重要幾個關鍵。首先《災害防救法》第8條，昨天委員（指傅崐萁）在質詢時要官員唸法條給大家聽，他就再唸一次，《災害防救法》第8條寫著，「直轄市、縣市政府要成立災害防救會報，核定事項第一項就是核定各直轄市、縣市地區的災害防救計劃，所以這災害防救相關計劃，都是由地方核定，這是在《災害防救法》的第8條」。

接著卓榮泰指出，在《災害防救法》第24條，清楚寫到，為保護人民生命財產安全以及防止災害擴大，直轄市、縣市政府及鄉鎮區、山地原住民區公所，在災害發生或有發生之虞時，應勸告或強制撤離，並作適當之安置。

「從法律規定，清清楚楚，計畫擬定是縣市政府，撤離安置的執行，是縣市鄉鎮區政府，這都沒有錯，法條就是這麼清楚明白的。」卓榮泰說，昨天花蓮的前進協調所，季連成政委主持了那麼多天都非常有秩序、效率，但是昨天發生了花蓮縣政府提出一個不核定疏散計畫、也不採取所謂垂直避難，這都造成跟法律規定相違背之處。

卓榮泰說，希望委員也好、花蓮縣政府也好，在一開始9月23日後，全國人民看得清楚，責任一直往中央推，但是中央沒有卸責，進到災區全力協調，各種人力物力資源進駐協調防救災，中央沒有推，但是法律責任要清楚。

卓榮泰指出，所以，委員也好、花蓮縣政府也好，不能責任要往中央推，現在又往鄉鎮市公所去推，自己難道就沒有責任嗎？這是委員跟花蓮自己在垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區推，這非常不值得。