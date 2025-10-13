被座艙長叫去送飲料！過世空服「扛病體送兩段餐」走不回座位

▲長榮航空。（資料照／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮航空爆出員工過世憾事！有空服員在社群平台爆料，一名長榮空服員在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，該組員返台後住院仍不幸離世。就有其他空服員紛紛跳出，爆料機上狀況，引發話題。

有空服員在Threads貼出幾段LINE訊息截圖，文中提到組員過世的事，「這不只是『遺憾』，而是制度長期忽視組員健康的結果。」可能會有人認為，身體不舒服就請假，幹嘛硬撐上班？「你不知道的是，我們的病假、事假，甚至是特休都可能被懲處班表，會影響考績、升遷與年終。所以大家即使身體撐不住，也不敢請假。因為一請，就要付出代價。」

從訊息截圖中可見，其中一位學姐表示，「學妹在去程就開始不舒服了，也有告知其他人包含CP（座艙長），到後來持續的都有跟CP或其他人說『她真的很不舒服』，問任何一個EY的組員，大家都知道她非常不舒服。」

在外站停留的時候，該名組員持續不舒服，「結論是她並未在外站就醫，還是撐著上班了，她說她非常想要SNY（Supernumerary Crew Member）但她不敢提出來。」回程的途中，學妹狀況越來越差，雖然有人提出要打medlink，總之結論也是並沒有打。

接著，學妹本人說輪休的時候，座艙長有說要幫忙，「但實際上卻還是叫她去走飲料，然後學妹撐著非常不舒服的身體做完了整整兩段餐」，最後完全沒有辦法走回前面的座位，只能跟其他組員換位子。

另外，學妹明確表達下機後需要立刻就醫，甚至需要直接在機邊叫救護車，「不巧的是當天停的是外機坪，當趟座艙長拒絕叫傷患車，理由是今天沒有輪椅乘客，只有她一位、要等很久，叫她直接走下去。」這讓學姐很傻眼，「要一個連自己CA seat 都已經走不回去的人走樓梯。」

後來，學妹有再度表達需要叫救護車，座艙長則說，叫救護車要自費，還講不止一次，「當趟兩個以上的組員有聽到，學妹也表達自己有保險了，所以要叫救護車。」

學姐還爆料，學妹因為身體不舒服、畏寒，披著毛毯卻被座艙長問「妳確定毛毯還要披著嗎？」學妹在兩個組員的攙扶下，一步一步緩慢地走下去期間，還痛到叫出聲，但座艙長已經坐在接駁車上等待了。

後來學妹終於坐上輪椅，其他組員還在關心時，座艙長只一直催促趕快走了，「完全沒有感受到一個身為CP該有的責任與擔當，我們只看到了一個急著下班、對自己組員毫無憐憫之心的主管。」

桃園市空服員職業工會秘書長、長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，該名組員9月底從米蘭飛回台灣，當時在機上就有發生身體不適狀況，抵台後即辦理住院，於國慶日連假期間過世。針對當班座艙長行為，若屬實即涉及職場霸凌，但由於當班其他組員目前說法不完全一致，希望公司盡快啟動調查。

周聖凱指出，空服員長時間面臨熬夜輪班工作，身體多少有病痛，但長榮航空對於空服員的請假制度比其他部門更不友善，一旦請假就可能影響選班、選假資格，甚至是年終獎金，導致組員經常抱病上班，即便身體不適也要優先擔心工作，希望公司能改善制度。

對於後續工會是否採取行動，周聖凱表示，目前還在討論中，家屬也正在釐清該名組員死因是否與過勞工作相關。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。