空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

▲ 專家建議搭機時選擇靠近緊急出口的座位。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國格林威治大學火災安全工程研究團隊教授蓋利亞（Ed Galea）最新研究揭露，想在空難中提高生存機率，座位選擇至關重要。他建議乘客優先選擇距離緊急出口5排以內的位置，且在緊急疏散時切勿試圖拿取隨身行李。

《每日郵報》報導，這項研究結果將在BBC紀錄片「為何飛機會墜毀，航空業致命的一年」中播出，內容深入分析今年2月17日達美連接航空（Delta Connection Flight）班機在多倫多機場墜機的事故，當時班機在強風中下降，並在著陸時翻覆，所幸80名乘客及機組員全數生還。

蓋利亞指出，「飛機上沒有魔法座位，但我個人總是盡量選擇距離緊急出口5排內的座位」，「我們的研究表明，離緊急出口越近，在疏散過程中存活的機率越高」。

而在多倫多這起事故中，倖存者克雷布斯（Hannah Krebs）回憶，機身翻覆後現場一度一片安靜，「每個人都鬆了一口氣，意識到大家都還活著」，也坦承疏散時曾想帶走隨身行李，但被空服員阻止。

對此，蓋利亞透過電腦模擬分析說明，拿取一件行李需要2至5秒不等，若有50%的乘客這麼做，整體疏散時間可能延長40%，但在生死關頭「每一秒都很重要」。