生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台師大「人形機器人」學會騎機車　還能轉彎保持平衡

▲▼台師大團隊透過深度學習，讓人形機器人成功挑戰騎機車。（圖／台師大提供）

▲台師大團隊透過深度學習，讓人形機器人成功挑戰騎機車。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

人形機器人會走路、跳舞不稀奇。台師大研究團隊建立人形機器人與機車3D模型，再進行大規模演算法測試與強化學習訓練，成功將「虛擬學習」轉化為「真實技能」，完成深度強化學習的人形機器人，不僅執行轉向動作，還在現實環境中保持平衡與完成基礎路徑追蹤，為未來通用型機器人的發展開啟新的可能性。

AI（人工智慧）帶動科技產業快速變化，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年5月在台演說時提到，透過數位方式培養機器人能力，下一波浪潮將是實體AI，更提到未來通用機器人將開啟下一個兆級美元產業。

面對機器人，台師大電機工程學系教授包傑奇（Jacky Baltes)和助理教授薩義德（Saeed Saeedvand）組成的研究團隊，投入深度強化學習，讓人形機器人成功挑戰騎機車，而不僅止於走路和跳舞。▲▼台師大團隊透過深度學習，讓人形機器人成功挑戰騎機車。（圖／台師大提供）

▲台師大團隊透過深度學習，讓人形機器人成功挑戰騎機車。（圖／台師大提供）

台師大團隊表示，民眾騎機車似乎很簡單，但對機器人而言卻是極具挑戰任務，需要透過高度精確控制，才能讓機器人在靜止或低速時難以保持平衡，而過去雖有工業機器人或自動駕駛系統的重大進展，但能騎乘雙輪車的人形機器人研究卻十分稀少。

為降低成本並加快實驗進度，台師大研究團隊首先在GPU高效能模擬平台 NVIDIA Isaac Gym上進行訓練，建立人形機器人與機車的3D模型，再進行大規模演算法測試與強化學習訓練。經過模擬驗證後，團隊將控制策略移植到實體機器人與市售電動機車上。結果顯示機器人不僅能執行轉向動作，還在現實環境中保持平衡與完成基礎路徑追蹤，成功將「虛擬學習」轉化為「真實技能」。

研究團隊表示，過去人形機器人已展現滑雪、溜冰、攀岩甚至表演魔術等多元技能，如今再加上騎乘機車能力，大幅拓展其應用潛力，而讓機器人逐步學會更多技能，將是邁向「通用型機器人」關鍵。目前嘗試將這套系統導入大型實體測試場域，這項研究不僅在技術上具突破性，更展現人形機器人發展的無限可能。

▲▼台師大團隊透過深度學習，讓人形機器人成功挑戰騎機車。（圖／台師大提供）

▲台師大團隊透過深度學習，讓人形機器人成功挑戰騎機車。（圖／台師大提供）

10/09 全台詐欺最新數據

佐佐木朗希化身道奇救世主！休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone
「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！　1族群必看
50歲日劇女王爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點
高雄男墜12樓亡　身上留字條「生前疑遭詐騙」
詐騙該死！兒子「千萬結婚基金」被騙中風　準媳婦跑了
川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事
單親雙寶爸「6天全台騙800萬」　打苦情牌賠到脫褲沒用
快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

機器人鬼才石黑浩「AI仿生人」對話畫面曝　5年後普及估售價20萬

機器人鬼才石黑浩「AI仿生人」對話畫面曝　5年後普及估售價20萬

被譽為「仿生機器人教父」的日本科學家石黑浩，曾被CNN評選為「改變世界的八位天才之一」，近日接受台灣媒體聯訪時談到他心中的未來生活，石黑浩認為人形機器人能跟人一樣表達情感，５年後更可能走進家庭、協助日常生活，預估售價像輕型車一樣約100萬日幣，也就是約新台幣20.78萬元。

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

人形機器人面臨「偽智能」困境 宇樹科技副總：環境感知碎片化

人形機器人面臨「偽智能」困境 宇樹科技副總：環境感知碎片化

全球首個人形機器人可自主不斷電換電池 3分鐘完成「續命」行動

全球首個人形機器人可自主不斷電換電池 3分鐘完成「續命」行動

魏哲家談機器人掀熱潮！　3檔概念股直攻漲停

魏哲家談機器人掀熱潮！　3檔概念股直攻漲停

