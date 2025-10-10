　
    • 　
>
「環太平洋地震帶」全球最活躍！80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

▲▼全球三大主要的地震帶，環太平洋地震帶是其中最活躍的一個。（圖／氣象署提供）

▲氣象署說明環太平洋地震帶。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

全球三大主要的地震帶，環太平洋地震帶是其中最活躍的一個。中央氣象署指出，全球超過80%的地震以及75%的火山都分布在這裡，因此也被稱為太平洋火環帶（Ring of Fire）。

氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」說明，太平洋火環帶成員以聚合型板塊為主，板塊會不斷推擠、隱沒到相鄰的板塊的交界處。板塊在深度約100~150 公里的地方會部分熔融變成岩漿，然後向上溢出地表、形成海底火山，比如台灣東部的綠島、蘭嶼，就是海底火山噴發所形成的火山島。

全世界約有80%淺層地震（震源深度 ≦ 70 公里）、90%中層地震（震源深度 70 ~ 300公里）以及幾乎所有深層地震（震源深度 > 300 公里都發生在火環帶上。

氣象署表示，由於板塊不斷推擠、隱沒，當長期累積下來的能量超出負荷，就會破裂、錯動，造成一系列隱沒帶地震，比如1960年智利大地震（史上最強，地震矩規模9.5）就是發生在納茲卡板塊和南美洲板塊的隱沒帶，而1964年阿拉斯加大地震（史上第三，地震矩規模9.2）則是發生在太平洋板塊和北美洲板塊的隱沒帶。

至於距離我們較近的太平洋西側，也有許多強震紀錄。氣象署指出，例如2011年日本東北地方太平洋近海地震（史上第四，地震矩規模9.1），以及2025年俄羅斯堪察加半島大地震（史上第六，地震矩規模8.8），都發生在太平洋板塊和鄂霍次克板塊的隱沒帶，威力可見一斑。

2023年研究顯示，太平洋板塊每年往西北方向推擠76 ~ 90毫米，隱沒到鄂霍茨克板塊下方，位處其上的堪察加半島在1737年、1841年、1952年都發生過地震矩規模8.8以上的地震，引發的海嘯最大波高均達到15公尺以上；半島如今地廣人稀，因此2025年大地震沒有造成嚴重傷亡。

▲▼全球三大主要的地震帶。（圖／氣象署提供）

▲全球三大主要的地震帶。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資料顯示，全球三大主要的地震帶為環太平洋地震帶、歐亞地震帶以及中洋脊地震帶。

歐亞地震帶又稱地中海_喜馬拉雅地震帶，顧名思義，就是從地中海一路經義大利、土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度北部，穿越喜馬拉雅山脈，再往中國、緬甸、印尼延伸，整體呈東西向分布。氣象署說明，全球約10%～15%地震發生在這裡，震源多為淺層到中層（深度約0~300公里），包括2004年印度洋大地震（地震矩規模9.1，位於印澳板塊與歐亞板塊交界）和2023年土耳其─敘利亞大地震（地震矩規模7.8）。

中洋脊地震帶則是沿著大洋中的海底山脈「中洋脊」分布，橫跨北極海、太平洋、大西洋、印度洋。氣象署指出，這裡的地震主要由張裂性板塊運動引起，雖然分布範圍綿長，卻幾乎都是海底淺層地震，全球只有約5%的地震在這裡發生。

全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

「環太平洋地震帶」全球最活躍！80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

環太平洋地震帶

