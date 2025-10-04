快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

▲花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警，火勢猛烈、濃煙密布。（圖／翻攝自Facebook／魏嘉彥）

記者王兆麟、葉品辰／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉今（4）日下午傳出火警，起火地點位於黃昏市場附近吉興一街巷弄內的一處鐵皮工廠倉庫，現場竄出大量濃煙，情況一度相當緊急，消防局獲報後立即派遣多輛車及人員趕往灌救，消防人員正全力控制火勢，然工廠內部疑似有小型瓦斯罐，不停傳出爆炸聲響。確切起火原因仍待火勢撲滅後，由相關單位進一步調查釐清。

▲▼花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警，火勢猛烈、濃煙密布。（圖／民眾提供）