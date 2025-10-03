Rosé合照被卡掉！《ELLE UK》道歉仍被罵爆：就連道歉都歧視

▲海莉·鮑德溫、柔伊·克拉維茲、酷娃恰莉和Rosé合照。（圖／翻攝自Instagram／wmag）

記者閔文昱／綜合報導

BLACKPINK成員Rosé日前以Saint Laurent全球大使身份，受邀出席巴黎時裝週的2026春夏大秀，坐在前排與海莉鮑德溫（Hailey Bieber）、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）和英國歌手酷娃恰莉（Charli XCX）比肩而坐。然而，一張四人合照卻引爆爭議，因為Rosé不僅被黑影擋住，彷彿「隱形人」，《ELLE UK》上傳照片時甚至直接將她裁掉，只留下其他三位歐美名人，立刻掀起全球粉絲怒火，指控這是「赤裸裸的種族歧視」。對此，《ELLE UK》也發聲道歉了。

面對排山倒海的批評，《ELLE UK》今（3）日緊急在Instagram限時動態發聲道歉，解釋裁切「僅因尺寸問題」，並強調「無意冒犯任何人」，已刪除原帖、改發Rosé單人照，承諾未來將「更全面呈現讀者的多樣性」。

▲《ELLE UK》疑似裁掉Rosé。（圖／翻攝自Instagram／elleuk）

不過，這番「模板式道歉」不僅無法平息眾怒，反而被貼上「敷衍」「更種族歧視」標籤，全球K-POP粉絲湧入留言怒嗆，「你們不是沒惡意，是根本瞧不起亞洲人！」、「就連道歉都帶歧視！」、「這太噁心了！」

更雪上加霜的是，爭議照片曝光前，酷娃恰莉曾上傳一張四人合照，畫面中Rosé被黑影吞噬、存在感幾乎為零，也被粉絲質疑「故意選這張發」。網路上甚至流傳她與三人互動冷淡的片段，Rosé沉默坐在一旁、眼神尷尬，與三人熱聊的畫面形成強烈對比，進一步引發「被刻意冷落」的傳聞。

▲酷娃恰莉上傳的照片中，Rosé部分有黑色陰影。（圖／翻攝自Instagram／charli_xcx）

雖然也有部分網友認為「可能只是構圖問題」或「燈光太暗」，但多數粉絲不買帳，指出Rosé是YSL 59年來唯一全球大使，地位象徵重大，「怎麼可能被『尺寸』不小心裁掉？」更有人怒批，「如果被卡掉的是歐美人，《ELLE》還會這樣敷衍帶過嗎？」、「要不是她夠紅，根本不會有人道歉。」

▲《ELLE UK》發表道歉聲明。（圖／翻攝自IG／ELLE UK）

目前《ELLE UK》雖已補發Rosé單人特寫，但底下仍湧現數千則憤怒留言，「太晚了」、「被罵才發，誰信？」、「她的影響力遍布全球，卻還要遭這種羞辱？」風波持續延燒，反讓Rosé收穫更多支持。許多粉絲表示，「越看越心疼，但也更驕傲她代表亞洲站上時尚頂端。」