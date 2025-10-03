　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
網搜 網搜焦點

Rosé合照被卡掉！《ELLE UK》道歉仍被罵爆：就連道歉都歧視

▲▼Rosé　海莉·鮑德溫（Hailey Bieber）　柔伊·克拉維茲（Zoë Kravitz）　酷娃恰莉（Charli XCX）。（圖／翻攝自Instagram／wmag）

▲海莉·鮑德溫、柔伊·克拉維茲、酷娃恰莉和Rosé合照。（圖／翻攝自Instagram／wmag）

記者閔文昱／綜合報導

BLACKPINK成員Rosé日前以Saint Laurent全球大使身份，受邀出席巴黎時裝週的2026春夏大秀，坐在前排與海莉鮑德溫（Hailey Bieber）、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）和英國歌手酷娃恰莉（Charli XCX）比肩而坐。然而，一張四人合照卻引爆爭議，因為Rosé不僅被黑影擋住，彷彿「隱形人」，《ELLE UK》上傳照片時甚至直接將她裁掉，只留下其他三位歐美名人，立刻掀起全球粉絲怒火，指控這是「赤裸裸的種族歧視」。對此，《ELLE UK》也發聲道歉了。

面對排山倒海的批評，《ELLE UK》今（3）日緊急在Instagram限時動態發聲道歉，解釋裁切「僅因尺寸問題」，並強調「無意冒犯任何人」，已刪除原帖、改發Rosé單人照，承諾未來將「更全面呈現讀者的多樣性」。

▲▼Rosé　海莉·鮑德溫（Hailey Bieber）　柔伊·克拉維茲（Zoë Kravitz）　酷娃恰莉（Charli XCX）。（圖／翻攝自Instagram／elleuk）

▲《ELLE UK》疑似裁掉Rosé。（圖／翻攝自Instagram／elleuk）

不過，這番「模板式道歉」不僅無法平息眾怒，反而被貼上「敷衍」「更種族歧視」標籤，全球K-POP粉絲湧入留言怒嗆，「你們不是沒惡意，是根本瞧不起亞洲人！」、「就連道歉都帶歧視！」、「這太噁心了！」

更雪上加霜的是，爭議照片曝光前，酷娃恰莉曾上傳一張四人合照，畫面中Rosé被黑影吞噬、存在感幾乎為零，也被粉絲質疑「故意選這張發」。網路上甚至流傳她與三人互動冷淡的片段，Rosé沉默坐在一旁、眼神尷尬，與三人熱聊的畫面形成強烈對比，進一步引發「被刻意冷落」的傳聞。

▲▼Rosé　海莉·鮑德溫（Hailey Bieber）　柔伊·克拉維茲（Zoë Kravitz）　酷娃恰莉（Charli XCX）。（圖／翻攝自Instagram／charli_xcx）

▲酷娃恰莉上傳的照片中，Rosé部分有黑色陰影。（圖／翻攝自Instagram／charli_xcx）

雖然也有部分網友認為「可能只是構圖問題」或「燈光太暗」，但多數粉絲不買帳，指出Rosé是YSL 59年來唯一全球大使，地位象徵重大，「怎麼可能被『尺寸』不小心裁掉？」更有人怒批，「如果被卡掉的是歐美人，《ELLE》還會這樣敷衍帶過嗎？」、「要不是她夠紅，根本不會有人道歉。」

▲《ELLE UK》發表道歉聲明。（圖／翻攝自IG／ELLE UK）

▲《ELLE UK》發表道歉聲明。（圖／翻攝自IG／ELLE UK）

目前《ELLE UK》雖已補發Rosé單人特寫，但底下仍湧現數千則憤怒留言，「太晚了」、「被罵才發，誰信？」、「她的影響力遍布全球，卻還要遭這種羞辱？」風波持續延燒，反讓Rosé收穫更多支持。許多粉絲表示，「越看越心疼，但也更驕傲她代表亞洲站上時尚頂端。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災
獨／胡瓜與民視合約明年到期　「想收掉一個節目」
快訊／蘆洲便當店氣爆！　7人送醫
獨／心靈療癒死亡日記曝！目擊學員還原詭異現場
4間房子全賣了！美國有錢人寧願租屋　3理由曝光
蔡阿嘎捐80萬助花蓮！原因曝光網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 網搜最新 全站最新

Rosé合照被卡掉！《ELLE UK》道歉仍被罵爆：就連道歉都歧視

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

Rosé合照被卡掉！《ELLE UK》道歉仍被罵爆：就連道歉都歧視

獨／靈修男揹債慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

黑心肉商工業雙氧水漂白「病變豬大腸」2噸竄全台　負責人50萬交保

中壢仁海宮200年醮壇動土　何志偉溫馨「送暖」祝好孕到

回家發現手裡握著「公投票」被移送　檢察官不起訴台中男

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

鏟子超人「尿液都咖啡色」嚇傻　醫警告：腎臟恢復不一定沒傷害

馥馬爾香氛出版社將香水變成冰淇淋　Maison Margiela祭出慵懶假期住宿方案

快訊／蘆洲便當店驚傳氣爆！　7人送醫

《特戰英豪》巴黎世界賽最終舞台揭序幕　2026大師賽確認「智利+英國」

台東「陽家班」陽柏翔日職初登場　一軍首打席就敲安

【一隻手也能很猛】大哥單手鏟泥...網：真英雄！

網搜熱門新聞

Rosé合照被卡掉！《ELLE UK》道歉仍被罵爆

「基德哏」網路正夯　台詞鄉民都會

「當兵不能說實話」被讚永遠經典

辣妹拉在褲子上　一路捧回飯店

遊戲ID取什麼最中二？

印度人叫「阿三」？　考古文瘋傳

這！就是美女／黑絲襪+細肩背心　長腿秘書超火辣

性愛寫真6G淫片外流　竟有2人未成年

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

辦公室偷睡絕招！必備「假眼」

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

每天「自摸」的松下紗榮子祕密大公開

會勾魂的小惡魔valent

更多熱門

相關新聞

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

南韓大勢女團BLACKPINK將於10月中旬到高雄世運主場館合體開唱，其中成員ROSÉ的快閃店搶先登陸高雄，明（3）日起將於SKM Park Outlets登場，《ETtoday新聞雲》帶您搶先觀賞主視覺。

Rosé遭英雜誌切掉「又疑被她打黑」

Rosé遭英雜誌切掉「又疑被她打黑」

巴黎時裝周／Rosé甜美睡衣裙

巴黎時裝周／Rosé甜美睡衣裙

ROSÉ驚喜自彈周杰倫神曲　他嗨翻：沒想到你會彈

ROSÉ驚喜自彈周杰倫神曲　他嗨翻：沒想到你會彈

Rosé別針裝秀怪誕美學

Rosé別針裝秀怪誕美學

關鍵字：

RoséELLEUK種族歧視YSL亞洲代表

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面