生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈

▲從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲桃園青年局透過校園成長活動，讓青年展現創意、領導力並拓展公共參與。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

年輕世代要的不只是工作，而是一條能看見未來的路。桃園市政府青年事務局近年大刀闊斧推動青年政策，今年再端出全新升級版的「職涯四階段整合計畫」，從探索、體驗、對接到精進，全面打造系統性就業輔導方案，讓青年從校園一路銜接到職場，形成一條完整的支持鏈。

從桃園青年局端出的「職涯四階段整合計畫計畫」來看，內容相當豐富，包括與13所大專院校合作的「學研並進，職向桃園」，讓學生提早進入職場實習；「職感青年，築夢桃園」帶青年走進企業，從中華電信、華城電機到國泰人壽等知名企業，深入各大產業環境；「求職應援，相約桃園」則透過媒合平台蒐集職缺，從研華、友達到Garmin、台灣大，涵蓋科技、金融、零售與服務業；「數位人才培育工作坊」更搶攻AI、混合實境、網頁設計等未來技能，協助青年培養即戰力。

除了職涯輔導，桃園在青創支持上也毫不手軟，目前已建構出全台少見的「1個單一服務窗口＋10大據點」創業網絡，包含3大青創基地（青創指揮部、安東、新明）、2大加速器（桃園天際線、A8智慧產業加速器），以及5個特色基地，從電商、文創、設計、地方創生到社會企業，形成一張完整的青創地圖。這些據點不只是場地，還提供創業輔導、跨領域合作機會與社會實踐活動，幫助年輕人把靈感轉化為實際行動，為桃園注入新動能。

青年局表示，政府不只提供資源，也要真正聽見青年心聲，因此每年舉辦青諮委員徵選，歷屆委員組成多元，來自高中、大專、新住民二代、原住民族及身心障礙青年，專長並涵蓋科技、文化、公共衛生等多元領域，充分展現世代多元。

青年局局長侯佳齡更強調，未來將持續透過「職涯＋青創＋公共參與」三箭齊發，打造全台最完整的青年支持鏈，讓桃園成為新世代青年安身立命、發光發熱的最佳舞台，且為持續瞭解18至45歲青年的需求，青年局自即日起至10月6日止也將進行網路調查，誠摯邀請青年朋友踴躍參，透過手機、電腦或平版裝置，共同分享最新的想法。

▲從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲桃園市張善政市長積極推動青年創業，為年輕創業者提供交流平台，促進創新發展。

▲從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲桃園市政府青年事務局積極辦理多元青創課程，提供青年創業者實用的知識與技能，不僅促進了創業交流，也為年輕人提供了寶貴的學習平台。

▲從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲桃園市政府青年事務局積極開創多元加速器等青創基地，提供青年創業者專業的輔導與資源支持，強化創業者的實戰經驗與交流，助力青年加速實現創業目標。

▲從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲桃園青年局青年諮詢會透過青年代表，協助市府建言、反映青年心聲，並推動更符合青年需求的公共政策。

從校園到職場！「四階段整合＋十大基地」　 桃園打造青創就業支持鏈

