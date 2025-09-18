雜貨店兄妹互毆「外甥也加入」雞蛋碎滿地　倒楣阿婆被撞到骨折

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一家雜貨店昨（17）日發生家族大亂鬥！一對兄妹為了雞蛋批發吵架，兩人先是當街互毆，後來妹妹的兒子也加入戰局，甚至波及一名正在購物的73歲老婦人，導致她跌倒骨折。這場衝突造成3人掛彩送醫，警方訊後已將涉案的兄妹及外甥，依傷害、毀損罪嫌移送法辦。

▼陳姓妹妹被哥哥推倒在地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

五股區西雲路一家雜貨店，原本是陳姓兄妹的父親經營了10多年，主要批發零售雜糧、食品、菸酒等。近年來，年邁的父親逐漸將生意交給49歲的兒子，並簽訂協議，由兒子另租店面專營批發外送，父親則留在老店專營零售。然而，47歲的陳姓妹妹發現哥哥在批發店面也搞起零售，認為哥哥違反了當初的協議，加上雞蛋批發問題，昨（17日）因此憤而上門找哥哥理論。

▼陳姓妹妹的兒子（外甥）衝上前跟舅舅扭打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

雙方一言不合，妹妹情緒失控，不僅動手推倒店內堆疊的雞蛋籃和沙拉油桶，甚至企圖阻止一名正在購物的73歲蘇姓老婦人，導致老婦人在混亂中跌倒，造成髖關節骨折。哥哥見狀，怒氣沖沖地將妹妹甩出店門，妹妹倒在馬路上。妹妹的19歲兒子當時正好在外公的店裡，見到母親摔倒，立刻衝上前與舅舅扭打，兩人扭打成一團，雙雙倒地。隨後，兒子還起身回家拿球棒折返，朝舅舅揮舞，場面一度失控。

這場鬧劇引來民眾圍觀，並報警處理。警方趕抵現場後，立即控制場面，並通知救護車將骨折的蘇姓老婦人，以及肢體擦挫傷的陳姓兄妹送往淡水馬偕醫院急診。陳姓兄妹的父親隨後也趕到派出所關心，看到子女和孫子因生意糾紛鬧上警局，互相提告，感到相當無奈。警方訊後將陳姓兄妹和林姓外甥，依傷害及毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼陳姓哥哥雜糧店門口放置的雞蛋被妹妹推倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）