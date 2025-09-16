　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

靈鷲山水陸法會愛心贊普　5萬斤白米3千瓶油送暖3110戶家庭

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲桃園市長張善政和靈鷲山開山住持心道法師見面，感恩獲贈八吉祥聖物和感謝狀，護佑桃園平安。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山第32屆水陸法會「愛心贊普」捐贈典禮，9月16日在桃園巨蛋東大門廣場舉行，各界善心人士齊聚一堂。今年共募集白米49903斤，食用油3120瓶，幫助桃園3110戶家庭、40個弱勢團體，以及新北市貢寮、平溪、雙溪百位獨居長者，期盼人人從內在覺醒出發，匯聚善緣將一包米、一罐油的溫暖化為具體關懷，透過跨界合作普利十方，展現宗教與政府攜手共善典範。

多年來，水陸法會是連結各界善緣的平台，下午2點，靈鷲山當家常存法師、慈善基金會董事長性月法師、桃園市長張善政帶領市府團隊民政局局長劉思遠、社會局局長陳寶民、桃園市議員張碩芳、桃園市議員陳美梅服務團隊主任張玉峰、桃園區長許敏松、偉盛工業股份有限公司總經理簡寶鋐、命理心理學老師吳美玲等各界貴賓，共同見證愛與善交流傳遞的時刻。現場充滿喜慶風情的油米推車和愛心展板，代表來自四方的祝福和愛心，當常存法師和張市長共同將油跟米的道具紙板貼上愛心展板，現場響起掌聲，象徵善行啟動、溫暖傳遞人間！

水陸法會普利十方 愛心贊普守護人間

隨後，常存法師代表開山住持心道法師頒贈愛心物資，由張市長接受並回贈感謝狀，同時邀請受贈的15家教養院和人員5位區公所人員上台合影。常存法師感恩所有菩薩大德的慷慨布施，更讚歎市府團隊展現高效行政力，讓物資精準送達，真正落實對弱勢族群的關懷。

常存法師指出，真正的覺醒不僅是內在智慧的開啟，更需轉化為利益眾生的實際行動，贊普原意是平等、普遍佈施，靈鷲山佈施不僅是物資的匯聚，是愛與尊重的傳遞、無量愛心的實踐、萬眾善念的共鳴，這也正是「善念傳愛」最具體的展現，是靈性覺醒後，對世界最美好的回饋。

張善政市長致詞感謝靈鷲山照顧桃園鄉親，把慈悲化作實際關懷，陪伴無數需要幫助的家庭與團體，讓愛傳善無限循環！心道法師長期推動「靈性生態愛地球」理念，鼓勵延伸慈悲心到社會，而桃園市政府在永續發展成果，展現前瞻又務實的行動力，兩者都強調永續與共善，才能讓愛心贊普善業持續多年。感恩心道法師贈送八吉祥聖物和感謝狀，護佑桃園平安吉祥。

發心布施、成就善緣 散播正念跟福氣

一念善心、功德無量！愛心贊普以人間善念循環真情大善，背後默默付出的功德主，是佛法在人間的實踐者，他們一一上台接受常存法師頒發感謝狀，包括：靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠、大吾疆國際股份有限公司黃國杰董事長、宇震工程有限公司林宏保董事長、千百麗有限公司吳明哲、吳俊德、蕭京娥、林亮君；另外，感謝萬家香醬園股份有限公司捐贈醬油與油膏，供大寮香積煮食，延續溫暖人心的善行。

當善心生起的時候，就是世界改變的時候！從法師祝福到市長致詞，從功德主發心到志工默默付出，每個環節充滿愛與感恩，現場氛圍溫馨感人。心道法師說：「愛心能滋潤所有生命，彼此互利、開心，生生世世就有好循環，人類、地球也會更好。」2006年起，愛心贊普聚沙成塔把愛傳出去，對施者與受者是愛心大串連，更是大善的循環，祈願人人在善行中覺醒靈性，讓愛心成為日常，讓小小的起心動念，成為影響更多生命的力量。

▲▼張善政市長和靈鷲山開山住持心道法師見面，感恩獲贈八吉祥聖物和感謝狀，護佑桃園平安。（圖/靈鷲山佛教教團提供）。（圖／記者賴賴攝）

▲第32屆水陸法會「愛心贊普」捐贈典禮，靈鷲山當家常存法師和張善政市長啟愛心贊普捐贈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了
快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」
快訊／樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」
最後叮嚀成永別！孝子請假成焦屍　老父慟：早上才叫他好好休息
快訊／大一女遭17歲男友砍死街頭　學校悲痛發聲
兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡
台灣YTR在韓國被打　駐韓代表處出手了！
新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼
「夢幻沙灘」藏死神！10年奪10條人命　在地曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

靈鷲山水陸法會愛心贊普　5萬斤白米3千瓶油送暖3110戶家庭

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

靈鷲山水陸法會愛心贊普　5萬斤白米3千瓶油送暖3110戶家庭

樂天推大師兄復刻球衣　今晚賽後還有驚喜

等待68年！92歲趙清淵獲頒淡大「遲來的畢業證書」

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」現場慘況曝

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

全台3成兒少過重！恐讓身高「開高走低」　成長提前結束+胖到生病

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

名家熱門新聞

滿洲國女間諜：川島芳子的失身之謎

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

沾親帶故：談韓國的「倫理片」

抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

夢到貓咪代表什麼意思呢？

5萬斤白米3千瓶油送暖3110戶家庭

真男人露六塊肌　示範50隻雞烹調

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

7道超下飯的絞肉料理

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

美麗時光專欄／頂級保養品研發之秘

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

超市火鍋肉片變出5道美味料理

很正的老鴇和帥哥處男的都會童話

更多熱門

相關新聞

緬甸地震災後的重生力量

緬甸地震災後的重生力量

靈鷲山緬甸大善園寺帶來災區最新消息：328 緬甸實皆地區強震，瞬間撕裂大地，也震碎了無數人的生活。那一天，65 歲的南達達拉長老正在監考，當猛烈的第二波震動襲來，他跌坐在地，腦海裡閃過唯一念頭：「這次死定了。」在死亡邊緣，他只能默念佛號，靜待命運的安排。

緬甸大地震災後寺院的求生故事

緬甸大地震災後寺院的求生故事

關鍵字：

瘋電影.靈鷲山.

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

明變天！　「全台雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面