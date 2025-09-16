靈鷲山水陸法會愛心贊普　5萬斤白米3千瓶油送暖3110戶家庭

文／賴芃縈 編輯整理

▲桃園市長張善政和靈鷲山開山住持心道法師見面，感恩獲贈八吉祥聖物和感謝狀，護佑桃園平安。（圖/靈鷲山佛教教團提供）



靈鷲山第32屆水陸法會「愛心贊普」捐贈典禮，9月16日在桃園巨蛋東大門廣場舉行，各界善心人士齊聚一堂。今年共募集白米49903斤，食用油3120瓶，幫助桃園3110戶家庭、40個弱勢團體，以及新北市貢寮、平溪、雙溪百位獨居長者，期盼人人從內在覺醒出發，匯聚善緣將一包米、一罐油的溫暖化為具體關懷，透過跨界合作普利十方，展現宗教與政府攜手共善典範。

多年來，水陸法會是連結各界善緣的平台，下午2點，靈鷲山當家常存法師、慈善基金會董事長性月法師、桃園市長張善政帶領市府團隊民政局局長劉思遠、社會局局長陳寶民、桃園市議員張碩芳、桃園市議員陳美梅服務團隊主任張玉峰、桃園區長許敏松、偉盛工業股份有限公司總經理簡寶鋐、命理心理學老師吳美玲等各界貴賓，共同見證愛與善交流傳遞的時刻。現場充滿喜慶風情的油米推車和愛心展板，代表來自四方的祝福和愛心，當常存法師和張市長共同將油跟米的道具紙板貼上愛心展板，現場響起掌聲，象徵善行啟動、溫暖傳遞人間！

水陸法會普利十方 愛心贊普守護人間

隨後，常存法師代表開山住持心道法師頒贈愛心物資，由張市長接受並回贈感謝狀，同時邀請受贈的15家教養院和人員5位區公所人員上台合影。常存法師感恩所有菩薩大德的慷慨布施，更讚歎市府團隊展現高效行政力，讓物資精準送達，真正落實對弱勢族群的關懷。

常存法師指出，真正的覺醒不僅是內在智慧的開啟，更需轉化為利益眾生的實際行動，贊普原意是平等、普遍佈施，靈鷲山佈施不僅是物資的匯聚，是愛與尊重的傳遞、無量愛心的實踐、萬眾善念的共鳴，這也正是「善念傳愛」最具體的展現，是靈性覺醒後，對世界最美好的回饋。

張善政市長致詞感謝靈鷲山照顧桃園鄉親，把慈悲化作實際關懷，陪伴無數需要幫助的家庭與團體，讓愛傳善無限循環！心道法師長期推動「靈性生態愛地球」理念，鼓勵延伸慈悲心到社會，而桃園市政府在永續發展成果，展現前瞻又務實的行動力，兩者都強調永續與共善，才能讓愛心贊普善業持續多年。感恩心道法師贈送八吉祥聖物和感謝狀，護佑桃園平安吉祥。

發心布施、成就善緣 散播正念跟福氣

一念善心、功德無量！愛心贊普以人間善念循環真情大善，背後默默付出的功德主，是佛法在人間的實踐者，他們一一上台接受常存法師頒發感謝狀，包括：靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠、大吾疆國際股份有限公司黃國杰董事長、宇震工程有限公司林宏保董事長、千百麗有限公司吳明哲、吳俊德、蕭京娥、林亮君；另外，感謝萬家香醬園股份有限公司捐贈醬油與油膏，供大寮香積煮食，延續溫暖人心的善行。

當善心生起的時候，就是世界改變的時候！從法師祝福到市長致詞，從功德主發心到志工默默付出，每個環節充滿愛與感恩，現場氛圍溫馨感人。心道法師說：「愛心能滋潤所有生命，彼此互利、開心，生生世世就有好循環，人類、地球也會更好。」2006年起，愛心贊普聚沙成塔把愛傳出去，對施者與受者是愛心大串連，更是大善的循環，祈願人人在善行中覺醒靈性，讓愛心成為日常，讓小小的起心動念，成為影響更多生命的力量。

▲第32屆水陸法會「愛心贊普」捐贈典禮，靈鷲山當家常存法師和張善政市長啟愛心贊普捐贈。