劫後餘生　緬甸大地震災後寺院的求生故事

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山大善園寺。（圖／記者賴賴攝）

▲桃園大巨蛋正舉行靈鷲山水陸法會，恆明法師帶來緬甸災後一手訊息。

靈鷲山緬甸大善園帶來災區最新消息

今年3月28日，緬甸實皆地區發生強烈地震，造成大量房舍倒塌，災情嚴重。在這場地震中，幸運生還的數名八戒女（初階女性出家修行者）及寺院居民皆受重大影響。

地震重創寺院設施：交通車被壓毀，八戒女們每週僅能租用貨車前往曼德勒托缽，二十多名戒女分攤一次來回車資（約八萬緬幣，約新台幣一千多元）；蓄水池破裂，飲用水須外出尋找，修繕費用高達兩百多萬緬幣（約新台幣三萬多元）。由於當地缺乏功德主，寺院日常開銷難以為繼。

這一情況反映了緬甸僧團災後生活的縮影。倖存八戒女們懷著堅韌的心，努力維持修行與寺院生活規律。然而，若缺乏外界支持，她們的生活將面臨極大挑戰。寺院不僅是災民的精神支柱，其重建亦象徵希望與安定。

水陸法會延伸活動：災民現況報導

為讓更多人看見災後真實景況，靈鷲山水陸法會在桃園大巨蛋舉辦期間，於「緬甸大善園寺沙彌孤兒學院」攤位安排延伸活動──「緬甸 328 大地震災民現況報導」。

兩位主講人將分享他們實地探訪災區的故事，帶領大眾理解災民的日常困境與堅韌。即使身在台灣，我們也能將這份理解與關懷轉化為日常行動──無論是分享災民故事、關注災區需求，或在心中默念祝福，都能讓共鳴延伸出去。

場次安排

• 地點：桃園巨蛋體育館（桃園市桃園區三民路一段1號）「緬甸大善園寺沙彌孤兒學院」攤位

• 主講人：慈廣法師
時間：9 月 12 日（五）10:00–11:00、14:00–15:00

• 主講人：碧珠老師
時間：9 月 14 日（日）10:00–11:00、14:00–15:00

若無法親臨現場，但仍希望為災民盡一份心力，歡迎透過捐款方式支持救援工作：

捐款方式（銀行轉帳）

• 銀行：玉山銀行雙和分行（808）
• 帳號：0129-966-141698
• 戶名：財團法人靈鷲山佛教基金會
• 備註：請註明「緬甸地震」

您的每一份心意，都是災民重建生活的重要力量，也能支持寺院重建，為當地帶來希望與安定。

▲▼靈鷲山大善園寺。（圖／記者賴賴攝）

▲無助的八戒女，道出災後的辛酸。

▲▼靈鷲山大善園寺。（圖／記者賴賴攝）

災後靈鷲山緬甸大善園寺監院暨弄曼沙彌學院副院長恆明法師災區探勘。

▲▼靈鷲山大善園寺。（圖／記者賴賴攝）

▲恆明法師將物資送至受災嚴重的瓦城地區，並透過在威巴沙瓦迪佛學院設立中繼點，將捐贈物資發放到醫院、寺院及災民手中。
 

 
