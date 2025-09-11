在廢墟中找回希望　緬甸地震災後的重生力量

文／賴芃縈 編輯整理

▲9/12第一場緬甸災情實況分享會，即將登場。

靈鷲山緬甸大善園寺帶來災區最新消息



328 強震撕裂實皆地區，不僅瓦礫堆積、民宅受損，當地一座小型寺院也在震後遭受嚴重毀損。寺院內兩棟主要建築倒塌，所幸院內僧眾均未傳出重大傷亡，但生活與修行場域瞬間失去，重建與安置成為當務之急。

事發當時，65 歲的南達達拉長老正在校內監考，強烈餘震發生後，長老與僧眾立刻投入自救與互助。寺院管理團隊與四十多位比丘、沙彌在震後第一時間展開清理與物資盤點，並在廢墟中一塊一塊挑揀可用建材，製作臨時生活設施，花費約一個月時間完成初步安置工作。受損建物倒塌後，僧眾臨時集中於簡易棚屋，學習、打坐、用餐與睡眠皆在狹小空間共度，生活條件大幅收縮。

地方居民與信徒即刻伸出援手，提供食衣及臨時用品；隨後，靈鷲山佛教教團介入協助，與當地團隊共同啟動重建計畫。新建工程採鋼骨及抗震設計，規劃為兩層建築，迄今工程進度已過半，初步完工的樓體已成為廢墟間的希望象徵。然而，整體重建與後續維護仍面臨經費不足、物資運送與人力調度等挑戰，周邊多處受災寺院同樣極需支援。

水陸法會延伸活動：災民現況報導



為了讓更多人看見緬甸災後的真實景況，靈鷲山緬甸大善園寺監院暨弄曼沙彌學院副院長 恆明法師 特別在靈鷲山水陸空大法會期間（9/10–9/17），於「緬甸大善園寺沙彌孤兒學院」攤位，規劃「緬甸 328 大地震災民現況報導」。



活動現場將展出實地拍攝的災區影像，並邀請實地探訪的法師與老師分享故事，帶領大眾理解災民日常的艱困與堅韌。即使身在台灣，我們也能透過關注、分享與祝福，將善念化為行動。



活動資訊



• 地點：桃園巨蛋體育館（桃園市桃園區三民路一段 1 號）「緬甸大善園寺沙彌孤兒學院」攤位

• 主講人：慈廣法師

o 9 月 12 日（五）10:00–11:00、14:00–15:00

• 主講人：碧珠老師

o 9 月 14 日（日）10:00–11:00、14:00–15:00



捐款支持



若您無法親臨現場，也能透過以下方式，將愛與力量傳送到緬甸：

• 線上捐款（信用卡/LinePay/行動支付）

為緬甸強震災民 點亮希望之光 捐款連結：https://weborder.ljm.org.tw/pay/payweb01?id=34



• 銀行轉帳

o 銀行：玉山銀行雙和分行（808）

o 帳號：0129-966-141698

o 戶名：財團法人靈鷲山佛教基金會

o 備註：請註明「緬甸地震」

請與我們一起，為緬甸震後重生點亮希望之光。

▲震後的廢墟中，是無助的眼神、顫抖的雙手，以及等待援助的身影。心道法師指示，「哪裡有苦難，就往哪裡去。」

▲倒塌的寺院實在太多，住宿成了很大的問題，經過考量之後，覺得組合屋是最快可以解決住宿問題的方法。

▲恆明師帶領職志工，到五所寺院舉行捐贈儀式，希望寺院能盡快進行重建工程，早日恢復寺院的正常修行生活。