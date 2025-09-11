　
地方 地方焦點

醫療院所交流盛事　嘉基舉辦第二屆醫療院所交流羽球邀請賽

▲▼ 「羽你同樂」 嘉基羽球邀請賽醫療人員揮拍交心 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼嘉基舉辦羽球邀請賽 「羽你同樂」 ，讓各界醫療人員揮拍交心 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了促進醫療院所間交流，也讓醫護人員與家屬在運動中釋放壓力、共享樂趣，嘉義基督教醫院於9月6日下午在嘉義市國民運動中心羽球場，舉辦第二屆「嘉義市醫院聯盟羽球邀請賽」，吸引來自嘉義地區各醫院與公部門共21隊報名參加。現場人潮熱烈，氣氛溫馨又充滿活力。

▲▼ 「羽你同樂」 嘉基羽球邀請賽醫療人員揮拍交心 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

開幕時，嘉基劉中賢副院長勉勵大家：「這場羽球邀請賽不僅是運動比賽，更是促進醫護團隊交流的好機會。大家在場上互相合作、鼓勵，讓同仁與家人共享歡樂時光，展現活力，也體驗運動樂趣。無論輸贏，都能帶著笑容離開。」這番話獲得滿場掌聲，隊伍們也都摩拳擦掌，準備在球場上展現團隊默契。

賽事採循環加淘汰制進行，分為團體組與親子組。場上氣氛一度緊張，選手們奮力揮拍、迅速移動，場邊啦啦隊也賣力吶喊助威，讓整場賽事充滿笑聲與歡呼。特別是親子組成為全場焦點，小朋友們在父母的帶領下奮勇揮拍，雖然有時候小手握拍不穩，卻依然拼勁十足，每一個得分都引爆現場掌聲。許多觀眾笑說：「親子組比專業組還精彩，因為有滿滿的驚喜！」

經過數小時的熱戰，最終冠軍隊伍與親子組優勝名單陸續出爐。頒獎儀式上，無論大人小孩都滿臉笑容，手高舉獎牌合影，掌聲、喝采聲此起彼落。許多參賽醫護人員分享心得，表示這場比賽不僅帶來揮汗的快樂，也讓平日忙碌的身心獲得紓壓，更拉近了醫療同仁之間的情感。

▲▼ 「羽你同樂」 嘉基羽球邀請賽醫療人員揮拍交心 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

參賽護理師笑著說：「平常我們在病房裡合作，今天換成在球場上打配合，感覺一樣默契十足！而且小孩也能一起參與，真的很難忘。」

嘉義基督教醫院表示，舉辦羽球邀請賽是落實健康促進與增進情誼的重要行動。透過這樣的活動，不僅能讓醫護人員在忙碌工作之餘維持體能，也能加深院所之間的友誼，為醫院與社區注入更多健康能量。未來，嘉基將持續推動各類體育與健康活動，讓醫療專業人員在照顧病患之外，也能照顧好自己，展現醫療團隊「健康、活力、溫暖」的一面。

09/10 全台詐欺最新數據

相關新聞

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食

「醫師，我右上邊的牙齒吃東西會酸軟，已經浮腫好幾個禮拜了!」67歲的王先生，因為長年牙周病掉了幾顆牙，吃東西不方便，總覺得咬食物不夠力、咀嚼力不足，直到早年做的假牙也岌岌可危，懼怕看牙醫的他，最後決定到嘉義基督教醫院牙科部，接受牙周病治療及數位植牙的評估。透過3D斷層掃描，仔細檢視王先生的骨頭條件，再利用電腦模擬植牙位置，搭配3D列印導引模板，讓植牙手術更精準、更快速。重建缺牙區後，王先生表示，以前的他總是餐餐稀飯，現在的他可以開心大口啖牛排了!

金門海上長泳登場！1200泳士齊聚

金門海上長泳登場！1200泳士齊聚

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

嘉基與攜手咖啡業者者　推動喘息咖啡計畫

嘉基與攜手咖啡業者者　推動喘息咖啡計畫

嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

