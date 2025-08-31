酷暑激出「裸身路跑」風潮！民眾轟不雅觀　市府無奈：嚴禁脫上衣

▲近期南韓掀起「裸身路跑」的熱潮。（示意圖／pixabay）

韓國近來由於酷暑的關係，街頭與跑道上掀起一股「赤裸上身運動」的風潮。在首爾汝矣島漢江公園的假日夜晚，常能看到赤裸上半身的跑者；白天在京畿道盆唐炭川散步道，也有人脫去上衣直接奔跑。41歲上班族韓某直言，常見一名老先生如此運動「雖然理解天氣炎熱，但在公共場合還是顯得不太雅觀。」

根據《朝鮮日報》報導，其實在這波熱潮中，也有不少名人也跟進。漫畫家寄安84、歌手趙權都曾在34度高溫的首爾街頭，上傳脫上衣跑步的影像，引發話題。另一方面，城南市廳因接獲民眾投訴，特別在炭川沿線掛出10面「嚴禁脫上衣」橫幅，但執行僅止於口頭勸導，缺乏法律強制力。

事實上，南韓現行法律並未禁止裸露上半身。2016年憲法裁判所裁定「過度裸露」條款違憲，修法後僅限制「公然暴露性器或臀部」，因此裸上身仍屬合法範疇。

支持者主張，既然沒有違法，便不應受到干涉。有市民甚至向果川都市公社投訴，認為自己在體育公園脫上衣運動卻屢遭提醒，這已侵害自由。

但這場爭議仍在持續延燒。在社群平台上就有人批評「這是儒教式管控」，也有人認為若想展示身材應該去游泳池。知名健身YouTuber洪範錫，日前與格鬥選手金東炫在市區裸上身拍片，地點卻靠近住宅與車道，挨批缺乏體諒。他最終刪除影片並公開道歉。

醫學界則提醒，裸上身運動未必更安全。江北三星醫院循環內科教授崔孝仁指出，雖然赤裸上身奔跑時能感受到風吹涼意，但實際上深部體溫並不會下降，反而可能增加「隱性中暑」風險，還需特別注意紫外線曝曬造成的皮膚傷害。

