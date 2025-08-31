　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

酷暑激出「裸身路跑」風潮！民眾轟不雅觀　市府無奈：嚴禁脫上衣

南韓近期掀起「裸身路跑」的熱潮。（示意圖／pixabay）

▲近期南韓掀起「裸身路跑」的熱潮。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

韓國近來由於酷暑的關係，街頭與跑道上掀起一股「赤裸上身運動」的風潮。在首爾汝矣島漢江公園的假日夜晚，常能看到赤裸上半身的跑者；白天在京畿道盆唐炭川散步道，也有人脫去上衣直接奔跑。41歲上班族韓某直言，常見一名老先生如此運動「雖然理解天氣炎熱，但在公共場合還是顯得不太雅觀。」

根據《朝鮮日報》報導，其實在這波熱潮中，也有不少名人也跟進。漫畫家寄安84、歌手趙權都曾在34度高溫的首爾街頭，上傳脫上衣跑步的影像，引發話題。另一方面，城南市廳因接獲民眾投訴，特別在炭川沿線掛出10面「嚴禁脫上衣」橫幅，但執行僅止於口頭勸導，缺乏法律強制力。

事實上，南韓現行法律並未禁止裸露上半身。2016年憲法裁判所裁定「過度裸露」條款違憲，修法後僅限制「公然暴露性器或臀部」，因此裸上身仍屬合法範疇。

支持者主張，既然沒有違法，便不應受到干涉。有市民甚至向果川都市公社投訴，認為自己在體育公園脫上衣運動卻屢遭提醒，這已侵害自由。

但這場爭議仍在持續延燒。在社群平台上就有人批評「這是儒教式管控」，也有人認為若想展示身材應該去游泳池。知名健身YouTuber洪範錫，日前與格鬥選手金東炫在市區裸上身拍片，地點卻靠近住宅與車道，挨批缺乏體諒。他最終刪除影片並公開道歉。

醫學界則提醒，裸上身運動未必更安全。江北三星醫院循環內科教授崔孝仁指出，雖然赤裸上身奔跑時能感受到風吹涼意，但實際上深部體溫並不會下降，反而可能增加「隱性中暑」風險，還需特別注意紫外線曝曬造成的皮膚傷害。

延伸閱讀
豪宅高顏值帥保全爆紅　本人回覆了！他曾是「天菜排長」
「無子女」懲罰條款恐違憲？　遺囑協會9／1發起連署「廢除」兄弟姊妹特留分
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
農曆7月半要來了　命理師：15姓氏注意
跟酒駕一樣危險！　藥師示警9類「藥駕藥物」
遭大公司主管性侵！塞6千逼私了　酒店妹悲憤離世　
東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵
快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」
新光三越小北店試營運人潮爆！　一天開200張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

酷暑激出「裸身路跑」風潮！民眾轟不雅觀　市府無奈：嚴禁脫上衣

LV推出龍蝦包「售價24萬」　業者曝熱銷程度：背起來不突兀

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

酷暑激出「裸身路跑」風潮！民眾轟不雅觀　市府無奈：嚴禁脫上衣

LV推出龍蝦包「售價24萬」　業者曝熱銷程度：背起來不突兀

接掌獨行俠領袖新角色　陣中最老湯普森：多年未有的動力再燃

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

唐西奇歐錦賽砍39分破千分大關　斯洛維尼亞惜敗法國吞2連敗

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

D胸女星「工作被毛手毛腳」開罵！爆氣：道歉又怎樣？我還是很不爽

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰！醫示警：恐有7大病纏身

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

【普發1萬確定啦】立院通過特別條例！預算過後月內發放

新奇熱門新聞

LV推24萬龍蝦包　業者曝熱銷程度

酷暑激出「裸身路跑」風潮！市府：嚴禁脫上衣

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

神秘蠕蟲「噴絲」　4天20萬分享

用Excel畫櫻花！74歲老翁當畫家

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

A片無極限！阿嬤級AV女優拍不停

女員工忘情「品鮑」　被錄下PO網

噴屎A片來真的？女優喊：憋到想死

女誤闖鬼車站竟失蹤　多年後網揭真相

男友下體細如針　AV女優初夜自白

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

范斯：隨時準備好「接任總統」

快訊／林書豪宣布退休！

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面