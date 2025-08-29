今黨團大會未談幹部改組　吳思瑤：開議前再沈澱思考一下

記者陳家祥／台北報導

民進黨團今（29日）發出甲動令在議場召開黨團大會，外界以為黨團大會會觸及總召柯建銘的去留問題，對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，「今天完全沒有觸及個別黨團成員的改組」，僅討論議案投票與推派發言代表，「大家都關心黨團幹部的改組，我想在新的會期開議前，讓大家都能夠做一番沉澱跟思考」，在開議之前，黨團應當都還有充分對話、充分協調的空間跟機會。

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者陳家祥攝）



今天是立法院會期最後一天，吳思瑤受訪時說，今天是她擔任黨團幹事長第575天，也是她可以卸下重擔的日子，心情突然輕鬆了起來。雖然以後不當幹事長，職務改變但任務不變，依舊是51戰隊的一員、依舊是捍衛國會民主的力量、依舊是認真問政的立委。

吳思瑤表示，這一年多來身上沾染了不少政治味，而事實上她是一個文化人，希望能回到文化人角色，為文化政策做更多的努力，可以用文化的力量洗滌這一年半來的政治味。

針對外界關心的黨團成員改組，吳思瑤表示，「今天完全沒有觸及個別黨團成員的改組」，今天上午的黨團會議因為時間很短，馬上要進行重大議案的表決，所以黨團會議就是對今天議案程序、內容、黨團推派的代表、預計通過的法律案，跟黨團成員做報告。

「大家都關心黨團幹部的改組，我想在新的會期開議前，讓大家都能夠做一番沉澱跟思考。」吳思瑤說，這段時間大家的大鳴大放都要化為大破大立的行動，也期待在卸下幹事長身份後，職務雖然改變但任務不變，也持續為黨團貢獻心力，期待有更強大、更適認的黨團生力軍，讓新會期的51戰隊有新氣象，回應社會期待。

吳思瑤強調，這些部分在開議之前，黨團應當大家都還有充分對話、充分協調的空間跟機會。