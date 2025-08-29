大罷免後社會意見已完整表達　王世堅籲柯建銘：該放下目前的位置

記者陳家祥／台北報導

大罷免大失敗後，民進黨內動盪不安，黨內逼宮當初力主大罷免的立法院黨團總召柯建銘。自始至終反對大罷免的立委王世堅今（29日）說，社會期待民進黨徹底檢討，希望柯建銘在不要再「謝謝指教」，而是要「謝謝收到」；他說，自己當初反對大罷免，遭受側翼、名嘴的圍剿，「現在社會的意思已經完整表達了，所以相對的，你那個主張是不是就應該放下你目前的位置？」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳家祥攝）



針對黨團改選的方式與時間，王世堅說，比如9月1日開議當天，黨團選舉針對新會期議程怎麼排定，因為各委員會有召集人，首先黨團要選出召集人，第二要針對各委員會的議程、召集人事應該怎麼安排，還有第三點，參加各委員會，有哪些意見，請召集人去幫忙。第四點，還要排定怎麼質詢，所以沒有問題，隨時都會有這樣子開大型黨團會議的時候。

而外界認為用連署的方式對待柯建銘太殘忍？王世堅重申，人做出選擇，就要付出代價，「我從頭到尾徹底反對大罷免，所以我這一年多來被所有的側翼網軍名嘴修理得體無完膚，那這是我應該得到的代價」。

「那現在大罷免726、823結果都出來，社會已經展現社會的看法跟意志，所以我相信領頭的委員當然就要對社會有個交代。」王世堅表示，這次希望總召能重新改選，希望的就是要讓黨團有新的展望跟氣象，同時也讓舊總召能夠面對社會的期待，社會就是期待民進黨能夠徹底檢討，同時繼續向前進。

王世堅說，所以他才會寄望柯建銘在回應民進黨的檢討跟社會期待時，不要再只是「謝謝指教」，希望他回的是「謝謝收到」，這個是他應該要得到的懲罰。

至於外傳連署已超過一半？王世堅說，他聽到的也是這樣、也應當會是這樣，畢竟黨大家還是會基於是非、基於快速回應社會的期待，這是很清楚的。他說，這樣的檢討，理性要擺在最先，感情要先擺一邊，「如果每件事情都是感情擺第一來看的話，那就完全不是社會期待」。

王世堅也提到，柯建銘可能比較不需要他的尊重，但他還是一樣尊重柯。他說，兩人的主張180度截然不同，這一年多來，他一樣是尊重柯的看法，但在他一再勸阻下，大罷免還是進行了，「柯建銘做請辭離開總召這決定時，我知道這會帶來他很大的痛苦、折磨，他也想一想，我是主張大罷免，我這一年多來，被糟蹋、侮辱、圍攻，所受的屈辱，我相信不會小於他要辭」。

王世堅表示，柯建銘要辭總召算是一種屈辱的話，其實自己受到的屈辱更大，「男子漢大丈夫，要敢做敢當。我敢這樣主張，那我也接受你們的側翼、網軍、名嘴、媒體圍剿，現在社會的意思已經完整表達了，所以相對的，你那個主張是不是就應該放下你目前的位置？」

王世堅說，黨的檢討也只是說黨團三長這位置希望柯建銘離開，並不是要柯辭去不分區立委，「他還是一樣擔任不分區立委，以他的輩份，我一定給他溫暖，一定給他最後的溫柔」。

王世堅說，只要他在立法院，還跟柯建銘是同事，「如果有重大事項，我們有不懂的，我也一定跟他請教，只是要他卸下總召這職務時，我想他是會接受的，可能一時之間還會有情緒」。