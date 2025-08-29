　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免後社會意見已完整表達　王世堅籲柯建銘：該放下目前的位置

記者陳家祥／台北報導

大罷免大失敗後，民進黨內動盪不安，黨內逼宮當初力主大罷免的立法院黨團總召柯建銘。自始至終反對大罷免的立委王世堅今（29日）說，社會期待民進黨徹底檢討，希望柯建銘在不要再「謝謝指教」，而是要「謝謝收到」；他說，自己當初反對大罷免，遭受側翼、名嘴的圍剿，「現在社會的意思已經完整表達了，所以相對的，你那個主張是不是就應該放下你目前的位置？」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳家祥攝）

針對黨團改選的方式與時間，王世堅說，比如9月1日開議當天，黨團選舉針對新會期議程怎麼排定，因為各委員會有召集人，首先黨團要選出召集人，第二要針對各委員會的議程、召集人事應該怎麼安排，還有第三點，參加各委員會，有哪些意見，請召集人去幫忙。第四點，還要排定怎麼質詢，所以沒有問題，隨時都會有這樣子開大型黨團會議的時候。

而外界認為用連署的方式對待柯建銘太殘忍？王世堅重申，人做出選擇，就要付出代價，「我從頭到尾徹底反對大罷免，所以我這一年多來被所有的側翼網軍名嘴修理得體無完膚，那這是我應該得到的代價」。

「那現在大罷免726、823結果都出來，社會已經展現社會的看法跟意志，所以我相信領頭的委員當然就要對社會有個交代。」王世堅表示，這次希望總召能重新改選，希望的就是要讓黨團有新的展望跟氣象，同時也讓舊總召能夠面對社會的期待，社會就是期待民進黨能夠徹底檢討，同時繼續向前進。

王世堅說，所以他才會寄望柯建銘在回應民進黨的檢討跟社會期待時，不要再只是「謝謝指教」，希望他回的是「謝謝收到」，這個是他應該要得到的懲罰。

至於外傳連署已超過一半？王世堅說，他聽到的也是這樣、也應當會是這樣，畢竟黨大家還是會基於是非、基於快速回應社會的期待，這是很清楚的。他說，這樣的檢討，理性要擺在最先，感情要先擺一邊，「如果每件事情都是感情擺第一來看的話，那就完全不是社會期待」。

王世堅也提到，柯建銘可能比較不需要他的尊重，但他還是一樣尊重柯。他說，兩人的主張180度截然不同，這一年多來，他一樣是尊重柯的看法，但在他一再勸阻下，大罷免還是進行了，「柯建銘做請辭離開總召這決定時，我知道這會帶來他很大的痛苦、折磨，他也想一想，我是主張大罷免，我這一年多來，被糟蹋、侮辱、圍攻，所受的屈辱，我相信不會小於他要辭」。

王世堅表示，柯建銘要辭總召算是一種屈辱的話，其實自己受到的屈辱更大，「男子漢大丈夫，要敢做敢當。我敢這樣主張，那我也接受你們的側翼、網軍、名嘴、媒體圍剿，現在社會的意思已經完整表達了，所以相對的，你那個主張是不是就應該放下你目前的位置？」

王世堅說，黨的檢討也只是說黨團三長這位置希望柯建銘離開，並不是要柯辭去不分區立委，「他還是一樣擔任不分區立委，以他的輩份，我一定給他溫暖，一定給他最後的溫柔」。

王世堅說，只要他在立法院，還跟柯建銘是同事，「如果有重大事項，我們有不懂的，我也一定跟他請教，只是要他卸下總召這職務時，我想他是會接受的，可能一時之間還會有情緒」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不只珍奶！外媒介紹台灣「經典必喝飲品」
高鐵「3連假搶票」戰況慘烈　陳世凱：台鐵還有票
快訊／三讀通過！汽車舊換新最高減10萬元
快訊／北一女火警　害法務部、北檢都停電
快訊／普發1萬要來了！　立院通過韌性特別條例
快訊／中捷砍人案　判決最終結果出爐
滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

重量級！美參議院軍委會主席相隔9年率團訪台　下午將晉見賴清德

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

「當家者逼柯建銘辭總召」　李艷秋批賴清德：不會醒悟自己是最大害

今黨團大會未談幹部改組　吳思瑤：開議前再沈澱思考一下

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

大罷免後社會意見已完整表達　王世堅籲柯建銘：該放下目前的位置

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

重量級！美參議院軍委會主席相隔9年率團訪台　下午將晉見賴清德

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

「當家者逼柯建銘辭總召」　李艷秋批賴清德：不會醒悟自己是最大害

今黨團大會未談幹部改組　吳思瑤：開議前再沈澱思考一下

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

大罷免後社會意見已完整表達　王世堅籲柯建銘：該放下目前的位置

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

影帝阮經天談母喪後煎熬心情　「害怕人群還是要面對」

議會擋法案！私下硬逼官員開後門　葉林傳自肥314萬惡行全曝光

楊柳受創！花蓮光復木瓜現金救助每公頃10萬　受理申請至9/11

舊金山巨人禮遇東園少棒　台灣小將齊喊鄧愷威學長加油

擠不出母乳「4度找來泌乳師」也沒用　她崩潰！大票媽媽爆共鳴

亮珠寶／泰勒絲求婚戒掀復古風　古礦切割鑽散發溫柔光

戰狼仆街！吳京出品電影票房僅26萬元「6天就撤檔」

黃志芳與兒子一起扮動畫人物　和1500多名員工及眷屬歡度家庭日

雲林大埤詐騙機房豪宅再開賣　直上3千萬引熱議

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道　厚切豬肚湯鮮甜有勁

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

政治熱門新聞

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

韓國瑜凌晨1點還在跟公務員加班　PO文萬人讚爆

賴滿意度創新低　黃暐瀚分析後果

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

達共識！國防追加預算逾1億、減列8767萬　徐巧芯譴責林楚茵造謠

駁「談判都視訊」質疑！鄭麗君會盧特尼克畫面曝　政院怒斥造謠行徑

綠轟藍砍國防預算　馬文君曬刪除項目回擊

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面