浴室常見1物超髒！醫師警告「細菌黴菌全抹身上」　恐引致命感染

▲ 醫師透露她洗澡絕不使用沐浴球。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國家庭醫師哈達德（Sasha Haddad）經常分享自己的生活習慣，近日透露她絕不使用許多人愛用的沐浴球洗澡，因沐浴球充滿細菌和黴菌，恐怕引發嚴重皮膚感染，「沐浴球經常處於潮濕狀態，滿布細菌和黴菌，你絕對不想把這些東西重新擦回皮膚上」，引發網友熱議。

《每日郵報》報導，哈達德在TikTok擁有逾120萬粉絲，影片累積逾12.6萬次觀看，內容列出她避免的3項日常習慣，其中「不使用沐浴球」引發最多討論。許多網友認為沒有沐浴球「感覺洗不乾淨」，對此哈達德則建議以矽膠清潔刷替代。

奧蘭多皮膚科醫師奈特（J. Matthew Knight）也同意此觀點，他先前說明，沐浴球的網狀結構會困住脫落的死皮細胞，「在溫暖潮濕的淋浴環境中，這些條件完美提供細菌、酵母菌和黴菌滋生的溫床。」

且有研究顯示，沐浴球可能藏匿大腸桿菌、葡萄球菌、鏈球菌等危險細菌，嚴重時可能造成致命感染。